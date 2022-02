Jan Frodeno im Interview : „Man muss sich selbst überraschen“

Herr Frodeno, wir wollen über Ziele reden. Fangen wir klein an: Wie schaut es aus mit guten Vorsätzen für das noch junge Jahr?

Es ist lustig, dass sich zum Jahresbeginn alle immer so große Ziele setzen. Ich falle da auch immer wieder drauf rein. Die Ge­fahr aber ist, dass man die Ziele sehr weit in die Zukunft legt und sich allzu sehr auf sie fokussiert. Eigentlich ist es genau so wichtig, kleinere Ziele zu definieren, um im Hier und Jetzt zu bleiben und die großen Ziele wirklich erreichen zu können. Die kleinen Ziele hören sich nicht so toll an, aber was ich in all den Jahren gelernt habe: dass ich über meine sport­lichen Ziele, die natürlich immer sehr absolut sind, die kleinen Ziele auf dem Weg dorthin nicht vergessen darf.