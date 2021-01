Kiels Handball-Trainer Jicha : Richtiger Ton und richtige Rezepte

Aktualisiert am

Filip Jicha beweist in Kiel auf Anhieb, welch talentierter Handball-Trainer er ist. Mit dem THW gewinnt er erst den Titel in der Bundesliga, dann den in der Champions League. Dabei führt sein spezieller Stil zum großen Erfolg.

Trainer Filip Jicha weiß, was er will, und bekommt dafür den Titel in der Champions League mit dem THW Kiel. Bild: EPA

Es war kein geringes Risiko, das die Kieler eingingen, als sie im März 2018 verkündeten, Filip Jicha werde nach einem Jahr Lehre Cheftrainer des THW von der Saison 2019/20 an. Eine Ausbildung bei einem kleineren Klub wie Minden oder Lemgo komme nicht in Frage, sagte Jicha im Sommer vor zwei Jahren bei einem Mediengespräch: „Ich bin dankbar, diese Chance beim THW zu bekommen, und will sie nutzen.“ Da war kein Raum für Zweifel.

Er hat sie genutzt – sofort. In seiner ersten Saison als Bankverantwortlicher wurden die Kieler im Juni Meister der abgebrochenen Handball-Bundesliga. Am vergangenen Dienstag holte sich der THW dank einer herausragenden Trainerleistung die Champions League im Finale gegen den FC Barcelona. „Filip hat jetzt unter Druck gezeigt, was er draufhat“, lobte Bundestrainer Alfred Gislason, „er hat die Mannschaft sehr gut vorbereitet und super gecoacht.“