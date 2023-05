Kuriose Not der Rennfahrer : Der Radsport am Tropf der Verbrenner

Die besten Radrennfahrer, man mag es kaum glauben, brauchen das Auto. Beim Giro d’Italia zeigt sich gerade mal wieder, dass so ein Radrennen nicht nur ein Radrennen ist, sondern auch ein Autorennen. Gleiche Strecke, gleiche Distanz, 3500 Kilometer über den Daumen.

Dutzende Autos sind da unterwegs, und wer jemals in einem der Begleitwagen saß, die vor, hinter oder mitten im Feld durch verwinkelte Dörfchen knallen, wer dabei um seines und der Dorfkinder Leben bangte, weiß, dass hier nicht nur auf dem Zweirad Spitzenkräfte am Werk sind, sondern auch am Lenkrad. Lewis Hamilton hätte zur Zeit wohl keine Chance gegen sie, was auch am Auto liegen kann, das man bei Mercedes ja nicht mehr versteht, wie man hört.

Überbreit, überlang, überhoch, überteuer

Jetzt aber zum Problem. Dem E-Auto gehört ja bekanntlich die Zukunft, und wenn die Verbrenner bald abgeschaltet werden wie Isar 2, wird es eng für die Rennradler. Oder glaubt jemand, dass das E-Auto bald eine Tour- oder Giro-Etappe mit, sagen wir schlappen 5000 Höhenmetern, hinkriegt ohne Ladepause am Fuß des Mont Ventoux?

Aber selbst, wenn das funktionieren sollte, bleibt ein Problem. Der Kombi nämlich stirbt aus. Die Produktion lohnt nicht mehr, weil alle Welt lieber SUVs in Schützenpanzergröße fährt. Für Radrennen heißt das: Auf Sicht keine Kombis mehr. Keine schnellen, wendigen Team- und Servicewagen mit ihren perfekten Platzverhältnissen für Funk und Fernsehen, Werkstatt und Ersatzteillager. Und mit Platz für jede Menge Ersatzräder auf dem Flachdach.

Einem überbreiten, überlangen, überhohen, überteuren Panzer-SUV noch Räder aufs Dach zu stellen, hieße, durch manche Unterführung nicht mehr durchzukommen, vom Chaos auf engen toskanischen Sträßchen gar nicht zu reden. Und selbst, wenn sie wider Erwarten die Kombis dann doch weiter bauen, ändert das nichts an einem weiteren Problem.

Denn auch das Schiebedach ist vom Aussterben bedroht. Und jetzt stelle man sich nur mal Christian Prudhomme, den Tour-Chef, ohne Schiebedach vor! Also sein Auto natürlich, diesen roten Hybrid Skoda, aus dem er immer oben rausguckt, eine gelbe Fahne in der Hand, auf der „DÉPART“ steht, die er nach ein paar Kilometern gemütlichen Dahinrollens senkt und so die Etappen freigibt.

Aber jetzt, wie gesagt, ist auch das Schiebedach am Aussterben. Und ohne Schiebedach keine Tour de France. Ohne Schiebedach nur ewiges gemütliches Dahinrollen. Vielleicht sollte man die Lage jedoch nicht allzu sehr dramatisieren und stattdessen an die Autobauer appellieren: Ihr wisst, was ihr zu tun habt! Baut auch in Zukunft noch ein paar Kombis, Ausstattung „Prudhomme“, sprich Verbrenner mit Schiebedach! Die Radler werden es euch danken.