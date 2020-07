Liebe zum Radsport : Wie Frankreich weiter um die Tour kämpft

Eigentlich würden die weltbesten Radprofis an diesem Sonntag die 122 Kilometer von Mantes-la-Jolie, einer Kleinstadt in der Region Île-de-France, nach Paris fahren. Sie würden es erst einmal gemütlich angehen lassen. Der Sieger der Tour de France stünde fest, auf der Schlussetappe wird der Führende der Gesamtwertung traditionell nicht mehr angegriffen. Seine Teamkameraden würden sich um ihn versammeln, die schärfsten Konkurrenten der vergangenen drei Wochen würden ihre Aufwartung machen. Für die Fotografen auf den Motorrädern würde man ihnen bei mäßiger Geschwindigkeit Gläser mit Champagner reichen, sie würden sich zuprosten, und eine Stunde später, Paris vor Augen, würde das Tempo anziehen, schließlich explodieren, wie Pfeile würden sie über auf die Champs-Élysées schießen. Dann wäre es geschafft, die Strapazen wären vorüber. Eigentlich würden die weltbesten Radprofis an diesem Sonntag die härtesten drei Wochen des Jahres, die Tour de France, hinter sich gebracht haben. Eigentlich.

Doch daraus wird nichts. Die 107. Tour de France, deren Start für den 4. Juli in Nizza geplant war, wurde aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Nun ist der Grand Départ an gleicher Stelle für den 29. August vorgesehen, die Zieleinfahrt in Paris drei Wochen später, am 20. September. Die Tour steht noch auf dem Kalender, während weltweit Hunderte Großveranstaltungen abgesagt wurden, darunter Olympia und die Fußball-Europameisterschaft. Auch mit dem Tennisturnier in Wimbledon haben die Engländer kurzen Prozess gemacht, sie waren versichert gegen die Folgen einer Pandemie, das hat die Entscheidung erleichtert. Und trotzdem: Sie haben ihr Tennis-Monument schnell über Bord geworfen, ohne Aufschub, ohne Verschiebung, ohne Hoffnung.