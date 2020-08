Radprofi Schachmann : „Und dann fährt mich eine Oma um ...“

Aktualisiert am

Bei seiner zweiten Tour-Teilnahme soll Maximilian Schachmann wichtige Helferdienste für den deutschen Hoffnungsträger Emanuel Buchmann übernehmen. Sowohl in den Bergen als auch bei schweren Eintagesrennen und im Zeitfahren besitzt er Qualitäten. Seinen Vertrag beim deutschen Rennstall Bora-hansgrohe hat der 26 Jahre alte Berliner unlängst bis 2024 verlängert. In diesem Jahr gewann er schon die prestigeträchtige Fernfahrt Paris–Nizza. Auch nach der Corona-Pause war Schachmann in Hochform.

Wir erreichen Sie am Flughafen kurz vor Ihrer Abreise zum härtesten Radrennen, der Tour de France. Mit einem vor zehn Tagen frisch gebrochenen Schlüsselbein. Wissen Sie genau, was Sie da tun?