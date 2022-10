Torquator Tasso in Paris : „Wir haben Geschichte geschrieben“

Kein Sieger, aber ein Gewinner: Galopper Torquator Tasso wird beim Prix de l’Arc de Triomphe in Paris Dritter und ist jetzt das gewinnreichste Rennpferd der Geschichte in Deutschland.

Zum Schluss gab es doch noch die Frankie-Dettori-Show: Der 51-jährige Italiener sprang mit weit ausgebreiteten Armen aus dem Sattel des fünfjährigen Kinross – es ist das Markenzeichen des weltweit beliebten Jockeys nach Gruppe-I-Siegen, den Rennen der höchsten internationalen Kategorie. Doch es war auf der Pariser Nobelrennbahn Longchamp im Bois de Boulogne „nur“ der mit 350.000 Euro dotierte Prix de la Forêt, eines von sechs Toprennen an diesem Nachmittag, und leider nicht der mit fünf Millionen Euro verbundene Prix de l’Arc de Triomphe.

Beide Rennen wurden im Übrigen gesponsert von Qatar, das den Galoppsport noch vor dem Fußball zur Imageverbesserung entdeckt hat. Im Arc, dem wichtigsten Galopprennen Europas, ritt Dettori den Titelverteidiger aus Deutschland, Torquator Tasso. „Er ist super gelaufen“, sagte Dettori nach einem starken dritten Platz. „Nach der Auslosung der Startbox wusste ich, dass es schwierig werden würde.“

„Alles richtig gemacht“

Torquator Tasso nahm aus Box 18 der 20 Starter das 2400 Meter lange Rennen auf. Bei dem durch heftigen Regen immer tiefer durchnässten Geläuf wäre ein Platz im Vorderfeld zu Beginn der langen Zielgeraden besser gewesen. „Frankie konnte aber nicht zu schnell nach vorne gehen, sonst hätte Tasso am Ende keine Kraft mehr gehabt. Er ist genau nach unseren Vorstellungen geritten und hat alles richtig gemacht“, sagte Trainer Marcel Weis.

Dettori, der in seiner illustren Karriere schon mehr als 500 Gruppe-Rennen, davon mehr als die Hälfte auf höchster Ebene, gewonnen hat, war extra vergangene Woche aus England nach Mülheim an der Ruhr zum Training gekommen, um sich noch einmal mit Torquator Tasso vertraut zu machen. Im kräftezehrenden Finish kämpfte sich der fünfjährige Hengst zwar nach vorne, kam am Ende aber knapp nicht mehr am französischen Derbysieger Vadeni vorbei.

Eine halbe Länge vor den beiden bejubelte der 33-jährige Luke Morris den größten Sieg seiner Karriere auf Alpinista. Doch der Vorsprung drückt die Überlegenheit der fünfjährigen Stute im Besitz der Tetra-Pak-Erbin Kirsten Rausing nicht wirklich aus. „Gegen die Siegerin hatte heute niemand eine Chance“, waren sich Weis und Dettori einig.

Für Rang drei gab es 571.000 Euro, mit rund 4,22 Millionen Preisgeld ist Torquator Tasso nun das gewinnreichste Pferd der Geschichte in Deutschland. „Wir haben Geschichte geschrieben“, zeigte sich Weis hochzufrieden mit dem Abschneiden. In 100 Jahren haben drei in Deutschland trainierte Pferde den Arc gewonnen. Die wesentlich größere und reichere Vollblutzucht Japans versucht dagegen seit Jahrzehnten vergeblich, den Arc ins Land zu holen.

Der lange führende Titleholder wurde am Ende Elfter, drei weitere in Japan trainierte Pferde landeten noch weiter hinten. Japan könnte noch ein Ziel für Torquator Tasso sein. Ob der Hengst, der als Jährling 24.000 Euro kostete, im millionenschweren Japan Cup noch einmal laufen wird, „entscheidet er selbst in den nächsten Wochen“, so der Trainer. „Er hat erneut bewiesen, dass der Sieg im Vorjahr keine Eintagsfliege war.“

Der zweite deutsche Teilnehmer im Arc, Mendocino, hatte als Zehnter nie wirklich eine Chance. „Er hat alles gegeben, aber der Boden war ihm zu tief“, sagte Rene Piechulek. Im Vorjahr mit Tasso erfolgreich, musste er – nach dem Erfolg im Großen Preis von Baden über sein „Herzenspferd“ – in Paris wieder den Schützling seiner Hauptarbeitgeberin und Lebensgefährtin Sarah Steinberg reiten.

Der Japan Cup und die Aussicht auf einen Bonus von drei Millionen US-Dollar könnte auch die Siegerin Alpinista locken. Sie wird von Sir Mark Prescott, der seinen Adelstitel geerbt hat, im englischen Newmarket vorbereitet. „Ich arbeite seit 36 Jahren für Kirsten Rausing, habe schon die Großmutter und Mutter von Alpinista trainiert“, sagte Prescott.

„Ich züchte seit sechs Vollblut-Generationen“, freute sich Rausing, die durchaus ein Faible für deutsches Vollblut hat. Auf ihrem Gestüt in Newmarket steht der vom Gestüt Görlsdorf gezogene Derbysieger Sea The Moon als Deckhengst – und das mit großem Erfolg. Alpinista stammt allerdings von Frankel ab, dem vermeintlich besten Rennpferd seit Ende des Zweiten Weltkriegs.

Im Vorjahr gewann die Schimmelstute drei Gruppe-I-Rennen in Deutschland, unter anderem in Berlin vor Torquator Tasso. In Paris siegte sie nun zum achten Mal in Folge. „Sie hat sich bei jedem Laufen gesteigert“, so Prescott. „Sie ist seit zwei Jahren fehlerfrei, und auch Luke, der seit elf Jahren für mich arbeitet, hat sie zwei Jahre lang fehlerfrei geritten.“

Der 74-jährige Prescott, der seit mehr als einem halben Jahrhundert Vollblüter trainiert, präsentierte sich vor der Weltpresse bescheiden und humorvoll. „Ich dachte immer, als ich mit 15 oder 16 Jahren mit meinem ersten Ritt gleich gewonnen hatte, dass dies die zehn besten Minuten meines Lebens waren. Heute kommt dem gleich. Einen besseren Tag kann man sich schwerlich vorstellen.“