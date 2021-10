Torquator Tassos Sieg in Paris : Wo kommt der denn her?

Es gibt diese niederdrückenden Momente im Leben, in denen nichts mehr vorwärtsgehen will. Für solche Fälle gibt es seit ein paar Tagen ein neues Gegenmittel: das Video von Torquator Tassos Sieg vergangenen Sonntag beim Prix de l’Arc de Triomphe in Paris. Bei diesem Anblick lacht das Herz: Bis zur letzten Kurve dieses Rennes über 2400 Meter galoppiert der Fuchs mit der charaktervollen weißen Blesse im Pulk, nicht zu weit abgehängt, aber auch nicht auffallend in Lauerstellung.

Evi Simeoni Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Immer wieder leuchten die Farben Schwarz-Rot-Gelb, die Bluse von Torquator Tassos Reiter, durch die Reihen der hochgelobten und hoch gewetteten internationalen Konkurrenz. Dann kommt die letzte Gerade, die Torquator Tasso in seine persönliche Abschussrampe verwandelt. Er macht sich lang und länger auf dem nassen Gras, seine Hufe schaufeln die Meter, als könnten sie aus dem weichen Boden bei jedem Sprung neue Energie ziehen.