Toronto Raptors in im Finale : Ein Retortenbaby erobert die NBA

Ein kurzer Abriss der Geschichte ergibt folgende Bilanz: Seit der ersten Saison vor 24 Jahren haben die Toronto Raptors einen Berg voller Enttäuschungen angehäuft. Und das trotz ständiger Umbaumaßnahmen und Rochaden, sei es im Management, auf der Trainerposition und bei den Spielern. Doch seit Samstag scheint das alles wie verweht. Da bezwang das Team im sechsten Spiel der Eastern Conference Finals nach einer beeindruckenden Aufholjagd die Milwaukee Bucks 100:94 und erreichte zum ersten Mal die Endspielserie der NBA. Dort trifft man auf den Titelverteidiger Golden State Warriors, die schon vor ein paar Tagen die Portland Trail Blazers ausgeschaltet hatten.

Die Raptors – ein Retortenbaby der besten Basketball-Liga der Welt, die in den neunziger Jahren mit gleich zwei Neugründungen den Sprung über die kanadische Grenze wagte – gelten damit auf einen Schlag als das Vorzeigebeispiel für eine Expansionspolitik, mit der man neue Märkte erobern kann. Auch wenn solche Experimente zunächst mit dem Stigma des Fehlversuchs leben müssen, weil es sportlich nicht funktioniert. So scheiterte das parallel zu den Raptors gestartete Projekt der Vancouver Grizzlies bereits nach sechs Jahren im Westen Kanadas. Das Team wurde nach Memphis verpflanzt.

Auch in Toronto produzierten die Anstrengungen lange Zeit keine nennenswerten Resultate und deshalb auch keine Sympathiewerte. Denn die sportinteressierte Öffentlichkeit in der Wirtschaftsmetropole am Ontario-See ist auf Eishockey fixiert. Hier hat die National Hockey League einen ihrer beiden Sitze. Und hier befindet sich die Hockey Hall of Fame, das Museum, das die Geschichte der Sportart zelebriert.

Der jüngste Erfolg der Basketballmannschaft, der einen enormen Zuschauerzuspruch auslöste, und die gleichzeitig anhaltende Leistungsschwäche der Toronto Maple Leafs in der NHL haben allerdings vor Ort für einen Stimmungswandel gesorgt. Mehr noch: Erstmals interessiert sich auch der Rest der nordamerikanischen Basketball-Welt für das Team, in dem nur eines der fünfzehn Kader-Mitglieder einen kanadischen Pass besitzt. Der beste Spieler, Kawhi Leonard, kommt aus Kalifornien, Kapitän Kyle Lowry aus Philadelphia. Selbst der prominenteste Fan des Teams – der Rapper Drake – wurde zwar in Toronto geboren, hat aber amerikanische Wurzeln.

So international wie die Stadt selbst

Noch internationaler ist die Biographie des Architekten des Erfolgs: Raptors-Chefmanager Masai Ujiri ist der Sohn eines nigerianisch-kenianischen Mediziner-Ehepaars. Der tingelte einst als Hinterbänkler durch zahlreiche europäische Basketballligen, ehe er in der NBA eine Karriere als Experte für die Einschätzung des Potentials junger Spieler begann. Seine bislang folgenschwerste Entscheidung dürfte die Verpflichtung von Leonard sein – ein schweigsamer All-Star, der 2014 als wichtigster Spieler im Meisterteam der San Antonio Spurs signalisiert hatte, was er kann.

Der aber in der vorletzten Saison nach einer Schulterverletzung lange ausfiel und sich in der Folge mit seinem Arbeitgeber überwarf und nicht länger von den Team-Ärzten behandeln ließ. Um ihn im Rahmen einer Tauschaktion nach Toronto holen zu können, riskierte Ujiri eine Menge: Er gab dafür den Leistungsträger DeMar DeRozan ab. Vielleicht noch couragierter: die Verpflichtung von Nick Nurse, der es bis dato in der NBA nicht über einen Job als Assistenztrainer hinausgebracht hatte. Ausgerechnet ein Mann ohne Profil kam so in die Position, in die Fußstapfen von Dwane Casey zu treten, der in der Saison davor als NBA-Trainer des Jahres ausgezeichnet worden war. Casey war jedoch entlassen worden, weil er ein gravierendes Problem der Raptors nicht hatte abstellen können. Das Team wirkte in der regulären Saison wie ein Titelaspirant, ließ sich jedoch in den Playoffs jedes Mal von ehrgeizigeren Gegnern überrumpeln.

Die Raptors starteten stark in die neue Saison und wirkten schon bald für die Experten wie das Team in der Liga mit der ausgewogensten Talentemischung. Und dies auch deshalb, weil die Spieler ganz offensichtlich auch intern bestens miteinander harmonieren. Und noch etwas fiel auf: Toronto war nicht nur in der Lage, im Vorwärtsgang High-Speed-Basketball mit einer hohen Ausbeute an Dreiern zu inszenieren. Gerade die Distanzschützen legten sich zusätzlich in der Defensive ins Zeug und ließen sich auf diese Weise meistens gar nicht erst in Verlegenheit bringen.

Trotz solcher Leistungen, die von den Play-off-Erfolgen über die Orlando Magic, die Philadelphia 76ers und schließlich über die Milwaukee Bucks untermauert wurden, gelten die Raptors mal wieder nur als Außenseiter. Es hilft nichts, dass sie beide Begegnungen in der regulären Saison gegen die Golden State Warriors gewonnen hatten. Die Buchmacher sehen in der Endspielserie, die am Donnerstag in Toronto beginnt, eindeutig das Team aus Kalifornien vorne, das seit fünf Jahren die Liga dominiert. Und das wohl auch, weil sie selbst ohne den verletzten Kevin Durant auf ihrem Marsch durch die Playoffs demonstrieren konnten, dass es eine Menge braucht, um sie zu bezwingen.

Sicher bedarf es einer neuerlichen Extraportion an Punkten von Leonard, der während der letzten Begegnungen leicht humpelnd über den Platz lief. Er scheint die Herausforderungen akzeptiert zu haben. „Mir ist egal, ob ich der beste Spieler bin. Ich will im besten Team spielen. Jetzt stehen wir in der Endspielserie. Und wir sind damit noch nicht fertig.“