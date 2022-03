Aktualisiert am

Radtipps für Hobbyfahrer : „Da kann es besser sein, sich in den Graben fallen zu lassen“

Tony Martin, 36 Jahre alt, auf­gewachsen in Eschborn, beendete seine Karriere im vergangenen Jahr. Bild: Picture Alliance

Lustig ist das Rad-Rentner-Leben?

Rentner (lacht)? So fühlt es sich mit 36 Jahren gerade nicht an. Natürlich bin ich weniger unterwegs, schlafe nicht mehr über 150 Tage im Jahr nicht im eigenen Bett. Aber ich habe gerade – gefühlt – nicht weniger zu tun.

Wie geht es bei Ihnen nach einer glanzvollen Karriere mit diversen Weltmeistertiteln und Renntagen im Gelben Trikot bei der Tour de France weiter?

Ich sondiere gerade, wie ich mich künftig aufstellen will. Es kann gut sein, dass es mehrere Projekte parallel werden. Eine Tätigkeit in einer Schule und ein eigenes Projekt in der Fahrradindustrie entstehen gerade. Es macht viel Spaß, ist eine spannende Zeit – und die Tage könnten, zumal als Vater zweier kleiner Kinder, gerne länger sein.