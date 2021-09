Erfolg bei Rad-WM : Der schönste Sieg des Tony Martin

„Es ist die schönste Art und Weise, eine Karriere zu beenden“, sagt Tony Martin strahlend in die Kameras und Mikrofone, die ihm im weißen Zelt der Mixed Zone bei der Straßenweltmeisterschaft im Radsport in Brügge entgegengehalten werden. Der 36 Jahre alte Radprofi hatte soeben mit seinen Kolleginnen und Kollegen der deutschen Nationalmannschaft ein begeisterndes Rennen abgeliefert und war mit ihnen gemeinsam in seinem allerletzten Rennen überhaupt Weltmeister in der Mixed Staffel geworden.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Es war ein Happy End mit Ansage, perfekt getimt, wie es sich für einen Zeitfahrspezialisten gehört. Zu seinem Karriereende hatte sich Martin mit der ihm eigenen Beharrlichkeit noch einmal in Top-Form gebracht. Das reichte in der Einzelkonkurrenz noch nicht zu einer Medaille. Martin war aber wieder ganz nah dran an der Weltspitze. Das spürte er. Das spürten auch die Kolleginnen und Kollegen.