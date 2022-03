Rücktritt vom Rücktritt : Rätselraten um Tom Brady

40 Tage nach seinem Karriereende kündigt Tom Brady sein Comeback an. Was ist der wahre Grund für den Zick-Zack-Kurs des Footballstars? Es bleiben Fragen. Sicher ist nur: Er geht ein hohes Risiko ein.

Was geht in Tom Brady vor? Klar ist nur, dass er wieder Football spielen will. Bild: AFP

In 40 Tagen kann viel passieren. Man kann es zum Beispiel, zumindest bei Jules Verne, einmal um die halbe Welt schaffen. Auch Tom Brady ist in dieser Zeit viel gereist. Er hat, das zeigen die zahlreichen Fotos in seinen Social-Media-Kanälen, zum Beispiel einen wundervollen Valentinstag an einem wundervollen Strand verbracht, gemeinsam mit Ehefrau Gisele Bündchen, knapp zwei Wochen später feierte das glückliche Paar seinen 13. Hochzeitstag.

Und am vergangenen Wochenende erst war Brady gemeinsam mit seinen Söhnen in Manchester, wo die eines ihrer größten Idole persönlich treffen durften: Cristiano Ronaldo. Brady machte das, was man als Sportler im Ruhestand (mit gefülltem Bankkonto und in bester körperlicher Verfassung) eben macht: Er genoss das Leben in vollen Zügen und verbrachte viel Zeit mit den Menschen, die ihm am wichtigsten sind: seiner Familie.