Berühmter Zugang in Englands Fußball: Der frühere Quarterback Tom Brady wird Anteilseigner beim Birmingham City FC. Dort soll der 46-Jährige seine Expertise besonders in zwei Bereichen einbringen.

American-Football-Ikone Tom Brady steigt als Investor beim englischen Fußballklub Birmingham City FC ein. Der 46 Jahre alte ehemalige Quarterback der New England Patriots und Tampa Bay Buccaneers soll als Präsident eines neuen Klub-Beirats seine Expertise insbesondere in den Bereichen globales Marketing sowie Gesundheit und Regeneration einbringen, wie das Zweitligateam an diesem Donnerstag, Bradys Geburtstag, mitteilte. Die Höhe des Investments, das über eine Partnerschaft mit der Knighthead Capital Management LLC zustande kommt, wurde nicht kommuniziert.

„Dass Tom Brady das Team von Birmingham City verstärkt, ist eine klare Ansage“, sagte Klub-Chef Tom Wagner laut einer Mitteilung. „Damit setzen wir die Messlatte auf Weltklasse. Tom investiert sowohl seine Zeit als auch sein umfangreiches Fachwissen, von dem die Männer-, Frauen- und Akademie-Teams profitieren werden.“ Gemeinsames Ziel sei es, so Wagner, „Birmingham City zu einem Marktführer in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Wellness und Erholung in der Welt des Fußballs zu machen“ und mithilfe Bradys neue, globale Partnerschaften zu schließen.

Brady will Birmingham erfolgreich machen

Brady, der mit sieben Super-Bowl-Siegen bislang erfolgreichste Footballspieler der National Football League (NFL), beendete seine Karriere vor etwa sechs Monaten im Alter von 45 Jahren. Ein gemeinsam mit Fitnesstrainer Alex Guerrero entwickeltes Trainingskonzept samt genauer Ernährungsvorgaben, das Brady unter der Marke „TB12“ seit 2015 öffentlich vertreibt, gilt als eines der Erfolgsgeheimnisse seiner außergewöhnlich langen Footballkarriere.

Er freue sich sehr darauf, künftig mit dem Vorstand, dem Management und den Spielern zusammenzuarbeiten, um Birmingham City zu einem „einzigartigen“ Klub zu machen, wurde Brady in der Mitteilung zitiert. „Ich war in meinem Leben schon Teil einiger großartiger Teams und freue mich darauf, meine Perspektive einzubringen, um hier in Birmingham denselben Erfolg zu erzielen.“

Brady besitzt bereits Anteile am Frauen-Basketballteam Las Vegas Aces und versucht, Anteilseigner am NFL-Team Las Vegas Raiders zu werden. Gemeinsam mit Knighthead stieg er 2022 als Teil-Teambesitzer in der Major League Pickleball ein, mit seiner eigenen Kleidungsmarke ist Brady darüber hinaus Teil des Rennstalls „Hertz Team JOTA“, das im Juni beim berühmten 24-Stunden-Rennen von Le Mans mitfuhr. Auch gründete Brady kürzlich seine eigene Medien-Produktionsfirma und wirkte im Kinofilm „80 for Brady“ mit. Von 2024 an wird er TV-Experte beim US-Fernsehsender Fox. Dort unterschrieb er einen Zehnjahresvertrag über 375 Millionen Dollar (derzeit etwa 343 Millionen Euro).

Im Frühjahr war bereits bekannt geworden, dass der ehemalige NFL-Profi JJ Watt als Investor beim englischen Zweitligaklub FC Burnley einsteigt. Kurz darauf stieg das Team in die Premier League, Englands höchste Fußballliga, auf. Watt teilte nun an Brady gerichtet in den sozialen Medien mit: „Ich freue mich für dich, wünsche Birmingham alles Gute und hoffe, dich bald in der PL (Premier League, d. Red.) zu sehen!“ Birmingham spielte zuletzt 2011 in der Premier League und konnte auch aufgrund von finanziellen Nöten anschließend nicht mehr in die höchste englische Liga aufsteigen.