Irreführender Rekord in NFL : Tom Bradys wahre Bestleistung

Mit den Rekorden im amerikanischen Sport ist das so ei­ne Sache. Nach beinahe je­dem Spieltag werden neue verkündet, für dies und das und für diesen und jenen. Welche Aussagekraft besitzen sie tatsächlich? Darüber lässt sich streiten. Die neuste Bestleistung von Football-Star Tom Brady, der in der Nacht zu diesem Montag als erster Quarterback die Marke von 100. 000 Pass-Yards erreichte, ist ein gutes Beispiel dafür. Denn sie zeigt, dass sich manche Rekorde am besten dann aufstellen lassen, wenn man nur lange ge­nug dabei bleibt.

Viele der gängigsten Bewertungs­kategorien nicht nur in der National Football League (NFL) beziehen sich auf eine Gesamtkarriereleistung, sie stellen keine Relation her, keine Einordnung in den laufenden Saison­betrieb. Solche Rekordlisten gibt es natürlich auch, aber wenn in den vergangenen Jahren über Spieler wie Tom Brady, Sidney Crosby (Eishockey) oder LeBron James (Basketball) ge­sprochen wurde, ging es oft nur um Werte wie: die meisten Touchdowns, die meisten Punkte, die meisten Einsätze. Dass die Pittsburgh Penguins (Crosby) und Los Angeles Lakers (James) derzeit am unteren Ende ihrer jeweiligen Ligen stehen und auch die bisherige Saison der Tampa Bay Buccaneers eher suboptimal läuft, scheint zweitrangig.