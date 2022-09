Tod von Hilaree Nelson : „Wenn du nichts siehst, hast du dort oben ein Problem“

Die amerikanische Ski-Bergsteigerin Hilaree Nelson verunglückt beim Sturz in eine Gletscherspalte am Manaslu tödlich. Was macht den Berg im Himalaya so gefährlich?

An diesem Mittwoch war es traurige Gewissheit: Die amerikanische Ski-Bergsteigerin Hilaree Nelson ist das 88. Todesopfer am Manaslu, dem mit 8163 Metern achthöchsten Berg der Welt. Seit Montag galt die 49 Jahre alte Mutter zweier Kinder als vermisst. Nelson sei, so sagte es ein Sprecher der Tour-Organisation Shangri-La Nepal Treks der französischen Nachrichtenagentur AFP, bei der Abfahrt kurz unter dem Gipfel verunglückt, den sie gemeinsam mit ihrem Partner Jim Morrison bestiegen hatte. Am gleichen Tag kam an dem Berg bei einem Lawinenabgang zwischen den Lagern drei und vier zudem der nepalesische Bergsteiger Anup Rai ums Leben, zwölf weitere wurden verletzt.

Simon Hüsgen Redakteur vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge

Jemand, der die Gefährlichkeit des Manaslu in der Vergangenheit aus nächster Nähe vor Augen geführt bekam, ist Benedikt Böhm. 2012 war der Deutsche, wie Nelson Ski-Bergsteiger, bei einem verheerenden Lawinenabgang, bei dem elf Menschen starben, als einer der ersten Helfer vor Ort. Nur weil er und seine Begleiter ihr Lager damals etwas abseits auf einer Gletscherlippe aufschlugen, wurde das Team um Böhm nicht selbst von den Schneemassen begraben. Wenige Tage später bewältigte Böhm den Aufstieg des Manaslu in unter 24 Stunden – so schnell wie niemand vor ihm. „Das war eine der heftigsten Wochen meines Lebens“, erinnert sich Böhm.