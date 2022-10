Finale der Tischtennis-WM : Spektakulärer deutscher Erfolg trotz Niederlage

Jörg Roßkopf hatte schon vor dem Endspiel der Tischtennis-WM Grund zum Jubeln: „Finalsonntag bei der Weltmeisterschaft in Chengdu, und Deutschland ist noch drin, das ist der absolute Wahnsinn”, verkündete der Herren-Bundestrainer nach dem 3:2-Halbfinalerfolg seiner Mannschaft gegen Südkorea am Samstag. Zwar behauptete sich im Endspiel der turmhohe Favorit und Titelverteidiger China erwartungsgemäß souverän 3:0, doch die Silbermedaille der Männer war in der Tat ein spektakulärer Erfolg, und das herausragend gute Abschneiden des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) wurde dadurch abgerundet, dass die DTTB-Damen mit Bronze ebenfalls eine Medaille gewannen.

Um zu verstehen, weshalb Roßkopf nach dem Finaleinzug seines Teams so begeistert reagierte, muss man wissen: In der 96-jährigen Geschichte der Mannschafts-WM hatten es die deutschen Herren zwar schon sechsmal ins Finale geschafft, allein in der Ära Timo Boll viermal. Doch Rekordeuropameister Boll stand in Chengdu nicht im deutschen Aufgebot, und mit ihm, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska fehlte jenes Trio, das in den vergangenen Jahren bei Welt- und Europameisterschaften sowie Olympischen Spielen für fast alle großen deutschen Erfolge gesorgt hatte.

Zwar hatten für diese WM auch einige Stars anderer Verbände ihren Start abgesagt, doch bei keinem anderen Team fehlten gleich die stärksten drei Akteure. So wurde Shooting Star Dang Qiu, der Ende August mit dem EM-Gewinn hatte aufhorchen lassen, zum neuen Führungsspieler, Benedikt Duda, Ricardo Walther, Jugend-Europameister Kay Stumper und Fanbo Meng waren seine Mitstreiter.

Eine mutige Entscheidung

Den Rekonvaleszenten Boll und Ovtcharov die Chance zu geben, daheim in Ruhe ihre Form bis zu den Olympischen Spielen wieder aufzubauen, und auch noch den jungen Vater Franziska, der ebenfalls einen Trainingsrückstand hatte, bei seiner Familie zu lassen, war jedenfalls eine mutige Entscheidung. „Wir sind mit der Nominierung ein Risiko eingegangen. Scheiden wir in der Vorrunde aus, ist die Kritik groß”, erklärte DTTB-Präsidentin Claudia Herweg. „Diese Mannschaft hat aber seit der Nominierung einen Glauben an den Tag gelegt, der einzigartig ist. Das ist Teamspirit.”

Diesen Glauben brauchte das Team auch. Schon in der Vorrunde hatte nach einer Niederlage gegen Indien das Aus gedroht, doch im entscheidenden Spiel besiegten die Deutschen Frankreich 3:1. Als Gruppenzweiter bekam die DTTB-Auswahl im Achtelfinale mit Kroatien eine dankbare Aufgabe, die sie 3:0 löste. Doch schon im Viertelfinale – wieder gegen das hoch eingeschätzte Frankreich – stand Roßkopfs Team abermals vor dem Aus: Bei 0:2-Rückstand brachte WM-Debütant Kay Stumper Deutschland mit einem 3:1 über Jules Rolland zurück ins Spiel, Dang Qiu und Benedikt Duda sicherten dann den 3:2-Sieg.

Diese beiden punkteten auch im Halbfinale gegen Südkorea wieder bei deutschem 1:2-Rückstand – in dieser Partie war der Bergneustädter Duda mit zwei Siegen der überragende Mann. Nur im Endspiel gegen China reichten Kampfgeist und Moral nicht, um eine Sensation zu schaffen.

Seit Jahren ist fraglich, wie die Zukunft im deutschen Herren-Tischtennis nach Boll (41 Jahre), Ovtcharov (34) und Franziska (32) aussehen wird. Jörg Roßkopf wusste genau: „Wir haben ein Problem, weil wir eine so starke Generation haben, dass die Spieler dahinter nur wenige Einsätze bekommen.” Für die Akteure aus der zweiten Reihe war diese WM die große Chance, sich zu beweisen, und der Bundestrainer lobte: „Die Jungs hier haben den Kampf von Anfang an angenommen. Sie wussten genau, wenn sie früh ausscheiden, wird zu Hause geschrieben: Der zweite Anzug passt nicht, Boll, Ovtcharov und Franziska müssen dabei sein.”

Schon bei der Team-EM 2021 hatte der DTTB auf seine Stars Ovtcharov und Boll verzichtet, damit auch die Akteure dahinter bei einem wichtigen Turnier Spielpraxis sammeln können. Die Mannschaft, der Roßkopf dabei das Vertrauen schenkte, dankte es ihm mit dem EM-Titel. Im damals erfolgreichen Team standen unter anderem Dang Qiu und Duda, auf der Bank saß zum Lernen der damals 18 Jahre alte Stumper. Bei der Team-WM in Chengdu machten diese drei nun den nächsten Schritt.

Bemerkenswert: Auch die deutschen Frauen gewannen nach starken Auftritten ihre Bronzemedaille – der erste WM-Medaillengewinn für die DTTB-Damen seit zwölf Jahren – ohne Petrissa Solja, die Europameisterin von 2021, die wegen Rückenproblemen fehlte. Wie auch die DTTB-Herren hatten die Damen ihr Viertelfinale nach 0:2-Rückstand und großem Kampf gegen Südkorea 3:2 gewonnen, und beim 0:3 im Halbfinale gegen Japan verloren sie zwei der drei Partien nur denkbar knapp.

Dang Qiu befand denn auch: „Deutschland ist nie zu unterschätzen, egal mit welcher Mannschaft wir kommen. Wir sind eine so starke Tischtennisnation, Deutschland hat eine lange Tischtennis-Historie. Wir haben eine sehr starke Truppe.” Oder, anders formuliert: Der zweite Anzug passt.