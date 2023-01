Tischtennis-Profi Dang Qiu : „Schon verrückt, wie alles gelaufen ist“

Bei der Familie Qiu sprechen sie am Esstisch zu Hause in Frickenhausen-Linsenhofen viel über Tischtennis. Das lässt sich nicht verhindern, weil der Vater Qiu Jianxin und die Mutter Chen Hong im chinesischen Nationalteam spielten und auch der ein Jahr ältere Bruder von Tischtennis-Europameister Dang Qiu in der Bundesliga spielte. Aber eines ist tabu in der Familie Qiu: dass sie gemeinsam Doppel spielen. Auch an Weihnachten nicht. Nur mit seinem Bruder trainiere er ab und an, wenn er mal ein paar Tage daheim im Schwäbischen sei, sagt Dang Qiu im Gespräch mit der F.A.Z.

Qiu blickt auf ein für ihn sportlich formidables Jahr zurück. Er gewann nicht nur überraschend den Einzeltitel bei der Europameisterschaft und errang mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Team-Weltmeisterschaft die Silbermedaille hinter China. Der 26-Jährige sicherte sich auch seinen ersten World-Tour-Titel und rückte in der Weltrangliste erstmals unter die besten zehn vor. Aber wer ist Dang Qiu, der eher heimlich, still und leise im vergangenen Jahr in die absolute Weltklasse aufgestiegen ist?