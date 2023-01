Mit Ecken und Kanten : Revolutioniert dieser Schläger das Tischtennis?

Die Extravaganz von Truls Möregårdh bleibt auch den zehnjährigen Zwillingen an diesem Nachmittag nicht verborgen. Unruhig rutschen sie auf ihren Sitzen hin und her und drehen sich zu ihrem Vater um, der am vergangenen Sonntag in der Neu-Ulmer Arena eine Reihe hinter ihnen sitzt. Gleichzeitig schreien sie aufgeregt: „Papa, der hat aber einen komischen Schläger.“

Der schwedische Tischtennisspieler, der in diesem Moment im Pokalfinale für den TTC Neu-Ulm gegen Düsseldorfs Timo Boll spielt, fällt auf. Nicht nur wegen seines seltsam anmutenden Schlägers, der aus der Ferne so aussieht, als hätte er selbst ein paar Ecken herausgesägt, sondern auch, weil er ein ziemlich aufregendes Tischtennis spielt. Der 20-Jährige mischt sehr gut seine Schläge, spielt raffiniert und dosiert das Tempo. Nach einem langsamen, kurzen sogenannten Schupfball vermag er den nächsten enorm zu beschleunigen.