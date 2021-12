Tischtennis-Spielerin Gotsch : Artistin am Ball mit 53 Jahren

Eine handelsübliche Tischtennisplatte suchen die Gäste daheim bei Qianhong Gotsch in Gärtringen vergeblich. Sie habe keine, versichert die Spitzenspielerin des Erstligaklubs SV Böblingen. Kein Platz und kein Geld. „Ich verdiene kein Supergehalt wie amerikanische Basketballer“, sagt sie mit einem Lächeln. Und außerdem fehlten ihr die Gegner. Mit wem sollte sie spielen, fragt sie. Und sie klingt in diesem Moment ernsthaft entsetzt. Gegen ihren Mann und ihre beiden Kinder etwa? „Mit denen könnte ich allenfalls ein bisschen um die Platte rennen.“

Dann also lieber keine Tischtennisplatte zu Hause. Das wäre aber vielleicht die einzige Möglichkeit für die Einzel-Europameisterin von 2000 gewesen, während der ersten Monate der Corona-Pandemie regelmäßig zu üben. Sie hatte sich damals nicht mehr in die Halle getraut, weil sie seit ihrer ersten Schwangerschaft an Bluthochdruck leidet und deshalb zur Risikogruppe gehört. Also spielte die gebürtige Chinesin bis zur Impfung ein Jahr lang überhaupt nicht mehr. Sie ist auch im hohen Aktivenalter von 53 Jahren eine Perfektionistin geblieben und trotz unfreiwilliger Pause noch immer eine der besten Spielerinnen der Bundesliga.