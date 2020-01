German Open im Tischtennis : Mixed ist plötzlich beliebt

Lange wurde das gemischte Doppel im Tischtennis belächelt, manchmal gar verspottet. Als „Herren-Einzel mit Damenbehinderung“ soll der frühere Einzel-Weltmeister Stellan Bengtsson das Mixed bezeichnet haben, und ähnlich wie der Schwede dachten offensichtlich viele Trainer und Spieler, vor allem in Europa, denn die besten Männer verweigerten die Teilnahme an dieser Disziplin konsequent.

Das hat sich gründlich geändert. Bei den German Open, die bis Sonntag in Magdeburg ausgetragen werden, ist das Mixed für viele sogar der wichtigste Wettbewerb. Denn bei den Olympischen Spielen in Tokio wird im Tischtennis neben den Mannschaftswettbewerben und den Einzeln der Männer und Frauen erstmals auch gemischtes Doppel gespielt. Da in Tokio nur 16 Paare antreten dürfen, die im K.-o.-System spielen, scheint der Weg zu einer Olympiamedaille in dieser Konkurrenz vergleichsweise kurz; und so erfreut sich das Mixed plötzlich ungeahnter Beliebtheit.

Die German Open, ein sogenanntes Platinum Event der World Tour, locken mit einer Besonderheit: Das Siegerpaar im Mixed bekommt einen Olympia-Startplatz. Für die Deutschen ist das zwar nicht von Belang, denn Patrick Franziska und Petrissa Solja haben sich als Gewinner der European Games bereits im Juni 2019 für die Olympischen Spiele qualifiziert, und pro Verband darf in Tokio maximal ein gemischtes Doppel starten. Dennoch, sagt DTTB-Sportdirektor Richard Prause, widme man dem Mixed auch in Magdeburg besondere Aufmerksamkeit, denn für Franziska/Solja geht es darum, sich eine gute Olympia-Setzung zu erkämpfen.

Vielspieler werden belohnt

In Tokio treffen in der ersten Runde die von eins bis acht gesetzten Paare jeweils auf eine Kombination, die von neun bis 16 eingestuft ist. Wer die Setzpositionen neun bis 16 einnimmt, läuft also Gefahr, gleich im ersten Spiel auf die schier unschlagbaren Chinesen Xu Xin/Liu Shiwen oder die japanischen Superstars Jun Mizutani/Mima Ito zu treffen. Und derzeit werden Franziska/Solja in der Mixed-Weltrangliste nur an Position 13 geführt.

Spielerisch ist das deutsche Duo höher einzuschätzen, doch die Tischtennis-Weltrangliste belohnt nicht nur Sieger, sondern auch Vielspieler, und die deutschen Profis hatten in den vergangenen Monaten neben ihren Verpflichtungen in der Bundesliga, im Pokal und der Champions League kaum Gelegenheiten, auch noch Mixed zu spielen. „Wir mussten auf vielen Hochzeiten tanzen“, sagt Prause.

Den ersten Schritt haben seine Spieler in Magdeburg getan: In der ersten Hauptrunde gewannen Franziska/Solja gegen die Slowaken Wang Yang/Tatiana Kukulkova 3:0, an diesem Freitag geht es im Viertelfinale gegen die Hongkong-Chinesen Wong Chun Ting/Doo Hoi Kem weiter. Herren-Bundestrainer Jörg Roßkopf zeigte sich nach den beiden Qualifikationstagen sehr zufrieden. Fünf deutsche Männer starten im Hauptfeld; neben Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska, als Nummer zehn, elf und 14 der Weltrangliste gesetzt, haben sich in der hochklassigen Qualifikation auch Benedikt Duda und Qiu Dang durchgesetzt. „Das ist eine sehr gute Quote“, lobte Roßkopf, denn diese German Open seien ähnlich gut besetzt wie eine Weltmeisterschaft, und wenn fünf Deutsche sich bei einer WM für die Runde der besten 32 qualifizieren würden, wäre das ein sehr gutes Ergebnis.

Vier der fünf Deutschen bekommen es allerdings spätestens im Achtelfinale mit übermächtigen Gegnern aus China zu tun, Qiu Dang trifft sogar gleich zum Auftakt auf Weltmeister und Olympiasieger Ma Long, und auf Boll wartet in Runde zwei der einzige Weltklassespieler, den er noch nie geschlagen hat: der Weltranglistenerste Fan Zhendong. Um in die Medaillenränge vorzustoßen, muss den deutschen Männern also schon eine Überraschung gelingen. Sollte das nicht gelingen, bleibt immer noch die neue Hoffnung: das Mixed.