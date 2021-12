Bild: C. Bertelsmann

Allein zwischen Himmel und Meer

Titel: Boris Herrmann, Andreas Wolfers: Allein zwischen Himmel und Meer. Meine 80 Tage beim härtesten Segelrennen der Welt. Verlag C. Bertelsmann. München 2021. 320 Seiten. 24 Euro.Kurzkritik: Es war ein Abenteuer, eines, bei dem der Segler Boris Herrmann nicht nur gegen Stürme und Wellen kämpfte, sondern auch gegen das Alleinsein. 80 Tage war er unterwegs gewesen, als er am 28. Januar als Fünftplatzierter mit seiner Rennyacht Seaexplorer das Ziel des härtesten Segelrennens der Welt, der Vendée Globe, in Les Sables-d’Olonne erreichte. Er verschickte regelmäßig Sprachnachrichten, um das Gefühl von Gemeinschaft zu erleben, er führte ein Tagebuch, fotografierte sich selbst und das, was an Bord passierte.Gemeinsam mit dem Journalisten Andreas Wolfers hat er seine Eindrücke und Erlebnisse zu einem faszinierenden Buch verarbeitet. Und zugleich zu einer Art Plädoyer, dass es sich lohnt, gegen den Klimawandel anzukämpfen: Denn Herrmann war auch im Dienste der Wissenschaft unterwegs. Er sammelte Daten, die beispielsweise beschreiben sollen, welche Folgen die Erwärmung der Ozeane hat.Für: Abenteurer