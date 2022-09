Sippels Sportstunde : Wie bereite ich mich auf eine Wanderung vor?

Eine Kollegin erzählte mir, dass sie vor Jahren mit ihrem Opa in den Dolomiten wandern war. Der Großvater vertraute auf seine alten Karten – wie Großväter das eben so tun. Nur leider existierte ein Weg nicht mehr. Sie mussten dann Kletterpassagen überwinden, an einer Stelle habe ihr Großvater sie einen Felsvorsprung hochgezogen – alles nur, um auf den richtigen Weg zurückzugelangen. Ihr Opa sei in der Situation trotzdem ruhig geblieben, er war ein erfahrener Wanderer.

Stefanie Sippel Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Ihr Fazit danach: ein Negativbeispiel an Vorbereitung. Wie also bereite ich mich auf eine Wanderung vor? Dr. Frank Möckel berät Leute vor Wanderungen und Bergtouren, natürlich ist er selbst Wanderer. Bevor Möckel etwas rät, fragt er immer den Gesundheitsstatus und die Vorerfahrung der Person ab.