Die Golf-Revolution von 1997 : Die Stunde Woods

Augusta, April 1997: Der atemraubende Masters-Sieg des Kaliforniers teilt den Golfsport in die Zeitzonen v.T. und n.T. – vor und nach Tiger. Der Superstar des Golf hat seinen Sport revolutioniert.

Kaum etwas scheint vergänglicher als ein Fußballspiel, ein Wettkampf, ein Rennen selbst auf höchstem Niveau. Aber es gibt Ereignisse, die weit über den Tag hinaus, über viele Jahre hinweg bis in die Gegenwart wirken, die von wundersamen, ergreifenden Wenden getragen werden, die vom Beginn einer beispiellosen oder gar vom tragischen Ende einer grandiosen Ära erzählen. Sie bewegten die Welt des Sports. Wir waren dabei und berichten an dieser Stelle in loser Folge von unseren Erlebnissen und Abenteuern als Reporter.

Alles ist gekommen wie vorhergesagt: „Nach Tiger Woods ist im Golf nichts mehr, wie es war“, überschrieb diese Zeitung den Bericht ihres Reporters aus Augusta über den ersten Masters-Sieg des Kaliforniers im April 1997. „Historisch – Tiger Woods läutet eine neue Ära ein“, verkündete die Lokalzeitung „Augusta Chronicle“ auf ihrer Titelseite. 23 Jahre später zeigt der Rückblick, dass das 61. Masters im Augusta National Golf Club vom 10. bis 13. April 1997 die Golfwelt in zwei Zeitzonen teilte: v.T. und n.T. – vor und nach Tiger.