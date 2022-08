Neue Golf-Serie lockt Spieler : Tiger Woods lehnt Hunderte Millionen Euro ab

Tiger Woods hat ein 700 bis 800 Millionen US-Dollar (685 bis 783 Millionen Euro) schweres Angebot der LIV-Serie abgelehnt. Dies bestätigte Greg Norman, Chef der umstrittenen Tour. „Diese Zahl stand schon im Raum, bevor ich CEO wurde“, sagte Norman bei Fox News. Bislang war von einem „hohen neunstelligen Betrag“ im Falle eines Wechsels zu der von Saudi-Arabien unterstützten Tour gesprochen worden.

Woods hatte sich jedoch bereits im Mai klar zur PGA Tour bekannt und sprach von einem „Vermächtnis“, das seiner Meinung nach viel zu bieten habe. Der 46-Jährige hatte sich zuletzt kritisch über die „abtrünnigen“ Spieler geäußert. Gewechselt sind unter anderem Phil Mickelson, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau und der zweimalige deutsche Major-Champion Martin Kaymer. Die Abtrünnigen wurden von PGA-Turnieren ausgeschlossen.

Zudem hatte Woods die Entscheidung der Organisatoren der British Open im vergangenen Monat unterstützt, den zweifachen Champion Norman nicht zur 150-Jahre-Feier einzuladen. „Greg hat einige Dinge getan, von denen ich nicht glaube, dass sie im besten Interesse unseres Spiels sind“, sagte der 46-Jährige.

Erhöhte Preisgelder

Die PGA Tour schüttet hingegen als Reaktion auf die neu entstandene Konkurrenz durch die umstrittene Golfserie LIV in der Saison 2022/23 ein Rekordpreisgeld aus. Bei den offiziellen Turnieren werden Prämien von insgesamt 415 Millionen Dollar (406 Millionen Euro) vergeben. Dies geht aus dem am Montag veröffentlichten Tour-Kalender hervor. Im Vorjahr waren es noch 360 Millionen Dollar (352 Millionen Euro). Zusätzlich geht es noch um 145 Millionen US-Dollar (142 Millionen Euro) an Bonuszahlungen, darunter alleine 75 Millionen (73,4 Millionen Euro) für die „FedEx-Cup-Playoffs“, den Abschluss der Saison.

Die PGA erhöhte das Preisgeld bei den acht Einladungsturnieren signifikant, bei der Players Championship sind nun 25 Millionen Dollar (24,5 Millionen Euro) zu verdienen – bislang war diese mit 20 Millionen (19,6 Millionen Euro) das höchstdotierte Turnier der Serie.

Diese Maßnahmen sind eine klare Reaktion auf die Prämien der LIV, die dank ihrer auf saudische Mittel zurückzuführenden Finanzkraft zahlreiche bekannte Spieler der Szene unter Vertrag genommen hat. Darunter sind Phil Mickelson, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau und der zweimalige deutsche Major-Champion Martin Kaymer. Die Abtrünnigen wurden auch von PGA-Turnieren ausgeschlossen.

Das LIV-Auftaktturnier in London war mit 25 Millionen Dollar (24,5 Millionen Dollar) dotiert. Insgesamt lockt die LIV-Tour bei ihren acht Turnieren in diesem Jahr mit einem Gesamtpreisgeld von 250 Millionen Dollar (244,6 Millionen Euro).

Stenson gewinnt

Die Auseinandersetzung der Turnierserien hat nun auch Auswirkungen auf den Ryder Cup. Henrik Stenson hatte Ende Juli sein Amt als Europa-Kapitän für den Ryder Cup 2023 (25. September bis 1. Oktober in Rom) verloren, nachdem er seine Startzusage für die vom saudischen Staatsfonds finanzierte Tour gegeben hatte. Erst im März war der frühere British-Open-Sieger eigentlich als Kapitän für den Golfvergleich zwischen Europa und den USA bestätigt worden.

Nun hat er zum ersten Mal auf der LIV-Serie triumphiert und dabei ein Preisgeld in Millionenhöhe gewonnen. Der 46 Jahre alte Schwede setzte sich beim Einladungsturnier in Bedminster (New Jersey) vor den Amerikanern Matthew Wolff und Dustin Johnson durch. Martin Kaymer kam auf Platz zwölf und verdiente knapp eine halbe Million Dollar.

„Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass ich wie ein Kapitän gespielt habe“, sagte Stenson nach seinem Erfolg im Trump National Golf Club: „Es waren zehn ereignisreiche Tage, und ich bin sehr stolz darauf, dass ich es geschafft habe, mich so gut zu konzentrieren.“ Für den Sieg in der Einzelwertung bekam er vier Millionen Dollar, 375.000 Dollar (367.000 Euro) kamen für Platz zwei im Team dazu.

Menschenrechtler werfen Organisatoren und Spielern vor, sich an Saudi-Arabiens „Sportswashing“ zu beteiligen. Das dritte von insgesamt acht Turnieren wurde abermals begleitet von Kritik der Angehörigen der Opfer der Terroranschläge am 11. September 2001 in New York. Der ehemalige nordamerikanische Präsident Donald Trump dagegen lobte die Serie und schlug auf seinem Platz beim Turnier gleich selbst ab.

Nun wurde bereits ein neuer Kapitän für das europäische Team beim Ryder Cup 2023 benannt. Knapp zwei Wochen nach der Absetzung von Stenson wurde der englische Golfprofi Luke Donald benannt. „Ich bin unglaublich stolz, zum europäischen Ryder-Cup-Kapitänernannt zu werden. Es ist wirklich eine der größten Ehren, die einem Golfer zuteil werden kann, ein Team von Gleichgesinnten anzuführen und ein Botschafter für einen ganzen Kontinent zu sein“, sagte Donald laut der Mitteilung. „Ich fühle mich sehr privilegiert, dass man mir diese Verantwortung übertragen hat, und ich nehme sie nicht auf die leichte Schulter.“

Europas Ryder Cup-Direktor Guy Kinnings zeigte sich mit der Wahl von Donald sehr zufrieden „Luke ist ein ehemaliger Weltranglistenerster, der eine hervorragende Ryder Cup-Bilanz vorweisen kann und somit zweifellos die Voraussetzungen mitbringt, um ein erfolgreicher europäischer Kapitän zu sein.“ Donald war 56 Wochen lang die Nummer eins der Golfwelt. Viermal spielte er im Ryder Cup, und viermal gewann er mit den Europäern den Titel.