Vor zehn Jahren haben Sie mit Bamberg das dritte Double aus Meisterschaft und Pokal gewonnen, im vergangen Jahr zum zweiten Mal mit Anadolu Istanbul die Euroleague. Für das nächste Jahr haben Sie noch einen Vertrag. Was dann?

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin.

Ich habe noch großen Spaß am Sport. Als ich anfing mit dem Basketball, hatte ich mir vorgenommen, zwanzig Jahre als Profi zu spielen. Drei Jahre habe ich demnach noch vor mir. Aber ich merke schon: 17 Jahre professionell Basketball spielen, das geht auf den Körper. Ich habe noch mehr als die Hälfte meines Lebens vor mir, und ich möchte das nicht in geknicktem Zustand oder mit Schmerzen erleben. Ich möchte etwas davon haben. Deshalb will ich meine Entscheidung Jahr für Jahr treffen.