Tennis-Star vor US Open : Emotionale Naomi Osaka muss Auftritt unterbrechen

Tennis-Superstar Naomi Osaka hat ihre erste Pressekonferenz seit Mai unter Tränen unterbrechen müssen. Nachdem die 23 Jahre alte Osaka im Rahmen des WTA-Turniers in Cincinnati die Frage eines lokalen Reporters zu ihrem belasteten Verhältnis zu Medienvertretern beantwortet hatte, wurde sie emotional und verließ das Podium, setzte nach einer Pause aber die Medienrunde fort.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Angesprochen auf die Katastrophe in der Karibik mit fast 1300 Toten versprach Osaka noch mehr Unterstützung für die Erdbebenopfer in Haiti. Die Tochter eines Haitianers und einer Japanerin möchte nicht nur ihr in Cincinnati erspieltes Preisgeld spenden. „Ich könnte noch mehr tun und versuche herauszufinden, wie ich meine Energie einsetzen kann“, erklärte die viermalige Grand-Slam-Gewinnerin, die bei den French Open mitgeteilt hatte, auf sonst übliche Medienrunden „aus Selbstfürsorge“ mit Blick auf ihre psychische Gesundheit zu verzichten.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio hatte Osaka als große japanische Hoffnungsträgerin abermals extrem im Fokus gestanden. Zunächst als letzte Fackelträgerin, die das Olympische Feuer entzünden durfte, dann sportlich durch den bereits im Achtelfinale geplatzten Goldtraum. „Ich bin traurig darüber, wie ich abgeschnitten habe“, sagte die Weltranglistenzweite im Rückblick. „Aber ich war froh über die Erfahrung, das Entzünden des Feuers hat Spaß gemacht. Es wird eine große Erinnerung für mich bleiben.“

Angelique Kerber startete derweil mit einem Sieg in die Vorbereitung auf die US Open. Die 33-Jährige aus Kiel gewann am Montag (Ortszeit) beim Turnier in Cincinnati ihr Erstrundenduell mit Maria Sakkari aus Griechenland 6:2, 6:2. In der zweiten Runde trifft sie nun auf die an Nummer vier gesetzte Jelina Switolina aus der Ukraine, die bei den Olympischen Spielen in Tokio Bronze gewann.

Für Kerber war es das erste Match auf der Tennis-Tour seit dem Halbfinal-Aus in Wimbledon. Die deutsche Nummer eins hatte wegen einer Oberschenkelverletzung auf ihre Olympia-Teilnahme verzichtet. Das Turnier in Cincinnati ist mit gut 1,8 Millionen Dollar dotiert und dient der Vorbereitung auf den letzten Grand Slam des Jahres, der in zwei Wochen in New York beginnt.

Mehr zum Thema 1/

Dominik Koepfer entschied beim Masters-Series-Turnier in Cincinnati das deutsche Erstrunden-Duell mit Jan-Lennard Struff für sich. Der 27-Jährige aus Donaueschingen gewann am Montagabend das Spiel gegen den vier Jahre älteren Warsteiner mit 7:6 (7:2), 5:7 und 6:3. Koepfer war in der Qualifikation gescheitert, aber kurzfristig als sogenannter Lucky Loser für den Australier John Millman in das Hauptfeld nachgerückt. Im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale trifft der Weltranglisten-59. nun auf den an Nummer sieben gesetzten Spanier Pablo Carreno Busta.

Olympiasieger Alexander Zverev hatte bei der Vorbereitungs-Veranstaltung auf die US Open zunächst ein Freilos. Der 24 Jahre alte Hamburger trifft bei dem Turnier im US-Bundesstaat Ohio in der ersten Runde entweder auf den Südafrikaner Lloyd Harris oder den japanischen Qualifikanten Yoshihito Nishioka. Das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt in zwei Wochen in New York.