Beispiel Rafael Nadal : Wie ticken Spitzensportler?

Es ist nicht einfach, Sport zu verstehen. Und Spitzensport schon gar nicht. Spitzensport hat mit Talent zu tun, aber mehr noch mit innerem Antrieb. Auch mit Rücksichtslosigkeit gegenüber sich selbst. Wer die Seele des Sports verstehen will, sollte jedenfalls ganz nach oben schauen. Dorthin, wo die Besten unterwegs sind, die Meister ihres Fachs. Rafael Nadal mag das beste Beispiel sein.

Der mallorquinische Tennisgott, ein Mann geformt aus Muskeln und Schweiß, hat zum 14. Mal die French Open gewonnen, das wichtigste Sandplatztunier der Welt. Nadal ist 36 Jahre alt, und wenn die Kameras von oben auf ihn zielen, sieht man, dass sein Haar schütter wird. In der Zeitrechnung des Spitzentennis ist er ein alter Mann.

Ehrgeiz auf die Spitze getrieben

Das Finale um den 14. Titel hat er dennoch gewonnen. Er hat es mit einem kaputten Fuß gewonnen, so wie schon sechs Spiele in Paris zuvor. Erst hat er mit Schmerzen gespielt, und als das nicht mehr ging, selbst für ihn, hat er sich die Nerven stumm spritzen lassen, die Alarmmelder, die den Schmerz hinauf ins Gehirn funken. Viele haben das nicht verstanden. Wie kann er seine Gesundheit riskieren für noch einen Titel?

Das mag eine berechtigte Frage sein, aber ist es nicht auch so, dass diese Menschen nur deshalb so sind, wie sie sind, so außergewöhnlich, weil ihr Einsatz schon immer viel größer war als der von anderen? Weil sie mit Enttäuschung, Zweifeln, Schmerzen anders hantieren als andere. Nadal hat in Paris das getan, was er immer tut: Er hat seinen Sport, seinen Einsatz, seinen Ehrgeiz auf die Spitze getrieben. Warum überrascht das jemanden? Glaubt jemand, dass Nadal ohne diesen grenzenlosen Antrieb dorthin gekommen wäre, wo er ist?

Mehr zum Thema 1/

Wer wissen will, wie tief die Wurzeln des Sports in die Seele der Menschen reichen, schaue sich Nadals Rituale an, seine Zwangshandlungen, bevor er überhaupt in der Lage ist, einen Aufschlag übers Netz zu prügeln. Da müssen seine Trinkflaschen millimeterexakt in einer Diagonalen stehen. Nur so sorgen sie für Ordnung in seinem Kopf. Das Handtuch muss kerzengerade über der Bande hängen.

Und dann muss er mit der freien Hand seine Hose berühren, dann Shirt, Nase, Ohr, Nase, Ohr, Hose, viele tausend Male hat er dieses skurrile Schauspiel aufgeführt, vermutlich hat der dänische Schriftsteller Daniel Dencik ähnliches gemeint, als er beschrieb, wie die Dämonen eines Menschen an die Oberfläche kommen, um nach Luft zu ringen.

Gesund kann das alles nicht sein. Nicht für den Körper, nicht für den Geist. Aber warum sollte es gesund sein? Es ist Spitzensport. Wir Hobbysportler haben darüber nicht zu befinden. Es ist Sport aus einer anderen Welt.