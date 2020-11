Zverevs Tennisjahr beendet : Sportlich erfolgreich, privat herausfordernd

Es gibt diese Momente in einem Tennismatch, in denen die Geschichte der Partie eine völlig neue Wendung erhält. In denen sich alles bisher Gewesene urplötzlich ins Gegenteil verkehrt. In der aus dem designierten Verlierer der strahlende Sieger wird. Ein Ballwechsel, ein Punkt-, ein Spielgewinn, der alles ändert. Der Butterfly-Effekt des Tennissports. Und dann gibt es diese Matches, in denen gibt es ganz viele solcher Schmetterlingsmomente. Nur dass sich hier nichts ins Gegenteil verkehrt. Die Chancen bleiben ungenutzt, das Schicksal unverändert. Der Verlierer bleibt der Verlierer und der Gewinner der Gewinner.

Alexander Zverev erlebte so ein Match am Freitagabend bei den ATP Finals in London. Gegen Novak Djokovic verlor er seine letzte Gruppenpartie mit 3:6, 6:7 (5:7). Beim traditionellen Saisonabschluss der acht Jahresbesten ist er damit ausgeschieden. Dabei hatte er zwischenzeitlich mehr als genug Möglichkeiten gehabt, der Partie eine andere Wendung zu verleihen. Doch die blieb an diesem Tag aus. Zverev hatte einen letztlich folgenreichen Fehlstart hingelegt. Er machte nur zwei der ersten 14 Punkte, einen davon schenkte ihm Djokovic per Doppelfehler. Selbst leistete er sich zudem ebenfalls einen doppelten Aufschlagpatzer zur Unzeit, gewährte damit Djokovic das erste Break des Tages. So lag er zügig 1:4 zurück. Die Geschichte des Spiels nahm ihren Lauf.

Doch dann gab es da eben doch immer wieder diese Momente, in denen Zverev sich die Chance erarbeitete, dem Trend entgegenzuwirken. Beim Stand von 2:4 im ersten Satz etwa erspielte er sich zwei Möglichkeiten zum Rebreak. Bei der zweiten davon donnerte Djokovic dann einen Aufschlag ins Feld, der die Linie nur hauchzart berührte. Zverev wollte zunächst nicht glauben, dass der Ball tatsächlich noch Kontakt zum T-Feld gehabt hatte. Doch der Irrtum eines Linienrichters ist in diesem Jahr ausgeschlossen. Denn diese sind in diesem Jahr in London elektronisch und agieren dank hochauflösender Kameratechnik quasi fehlerfrei. Die Überprüfung bestätigte dementsprechend nur das erste Urteil: Drei Millimeter des Balles hatten die Linie berührt.

Zu den drei Millimetern, die Zverev hier fehlten, um zumindest in Satz eins wieder angreifen zu können, kamen später noch einige weitere Millimeter hinzu. Bälle, die an der Netzkante landeten, Returns, die knapp ins Aus flogen, Angriffsschläge, die Djokovic doch noch einen guten Konter ermöglichten. 2018 hatte Zverev Djokovic in London im Finale bezwungen. Es war sein erster richtig großer Erfolg. Diesmal endete die Geschichte anders. „Ich habe die richtigen Bälle in den richtigen Momenten gespielt“, sagte Djokovic hinterher. Und Zverev eben nicht. Deshalb führte dieses Duell, das über weite Strecken absolut auf Augenhöhe stattgefunden hatte, letztlich mit einem verhältnismäßig eindeutigen Sieg für den Weltranglistenersten aus Serbien. Für Zverev endet damit ein ereignisreiches Tennisjahr. Einem frustrierenden Auftakt beim neugeschaffenen ATP Cup, einem Länderwettkampf zu Jahresbeginn in Australien, folgten aus sportlicher Sicht fast nur noch Erfolgserlebnisse. Bei den Australian Open erreichte er erstmals ein Grand-Slam-Halbfinale. Nach der quälend langen Corona-Pause dann bei den US Open sogar das Finale. Er gewann zwei kurzfristig angesetzte Turniere in Köln, festigte seinen Platz unter den Top Ten der Weltrangliste und qualifizierte sich zum vierten Mal in Serie für die Finals in London.

Die weniger schönen Momente erlebte Zverev in diesem Jahr neben dem Platz. Seine Teilnahme bei der umstrittenen Adria Tour von Novak Djokovic etwa führte zu reichlich öffentlicher Kritik am Verhalten des Jungstars. Nachdem es bei der Schau-Turnierserie zu einem Corona-Ausbruch gekommen war, hatte Zverev eine selbstverordnete Quarantäne bei einer Strandparty gebrochen. Ein öffentliches Eingeständnis eines Fehlers ließ anschließend lange auf sich warten. Noch viel schwerer wiegen allerdings die Anschuldigungen einer früheren Freundin, die ihm psychische und physische Gewalt während ihrer Beziehung vorwirft. Zverev bestreitet das vehement. Er kämpft um seinen Ruf.

So dürfte am Ende unter Zverevs Jahr 2020 eine gemischte Bilanz stehen. Sportlich erfolgreich, privat aber herausfordernd. Das kommende wird in dieser Hinsicht allerdings mindestens eine freudige Veränderung schon einmal bereithalten. Zverev wird Vater werden, er bekommt ein Kind mit einer anderen ehemaligen Partnerin. In so manchem Leben war bekanntlich auch das ein Moment, der alles verändert hat. Nicht nur die Geschichte eines Tennisspiels.