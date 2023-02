In der vergangenen Woche hat Novak Djokovic in Belgrad trainiert. Die andauernde Tingelei von Turnier zu Turnier, die für die meisten seiner Kollegen das Leben als Tennisprofi prägt, tut sich der Serbe im Spät-Stadium seiner Karriere längst nicht mehr an. Djokovic konzentriert sich auf ausgewählte Höhepunkte. In diesem Jahr nahm er bislang lediglich am Vorbereitungsevent in Adelaide und an den Australian Open in Melbourne teil. Gewonnen hat er beide Turniere. Und so reichten selbst diese verhältnismäßig spärlichen Auftritte, um im Januar an die Spitze der Weltrangliste zurückzukehren.

Djokovic will noch mehr

In dieser Woche tritt Novak Djokovic nun beim Turnier in Dubai an. Und schon bevor der erste Ball geschlagen ist, hat er einen weiteren Rekord aufgestellt. Seit Montag steht der 35-Jährige 378 Wochen an der Spitze des Rankings. Das ist mehr als jeder andere Tennisspieler der Geschichte. Und nun auch mehr als jede Tennisspielerin. Djokovic übertrifft damit Steffi Graf. „Surreal“ fühle sich das an, sagte er dazu.

Anders als die meisten Profisportler oder -sportlerinnen seiner Größenordnung hat Djokovic nie einen Hehl daraus gemacht, dass ihn seine Rekorde interessieren. Er sagt sogar, dass sie sein wichtigster Treibstoff sind auf der Jagd nach immer mehr Siegen. Djokovic will Bestmarken für die Ewigkeit aufstellen. Und dafür muss er vor allem seine langjährigen Rivalen Roger Federer und Rafael Nadal übertrumpfen. In vielen der relevantesten Kategorien ist ihm das schon gelungen, in vielen anderen ist er auf dem besten Weg.

Wie immer wenn im Tennis über solche Bestmarken gesprochen wird, wird nun außerdem über eine Ziege gesprochen. Gesucht wird der G.O.A.T. (zu deutsch: Ziege), der „Greatest of all Time“, also der vermeintlich beste Tennisspieler aller Zeiten. Das Schöne an der Frage ist, dass sie nie beantwortet werden kann. Schon allein deshalb, weil niemand weiß, was oder wen die Zukunft noch bringt. So können Fans, Journalisten, TV-Experten und alle anderen nach Herzenslust diskutieren.

Wenn man sich trotz dieser Unmöglichkeit einer Antwort zumindest nähern will, kommt man dagegen schnell zu dem Schluss, dass es eine einzelne Antwort gar nicht geben kann. Vielmehr hängt es davon ab, wie man Größe überhaupt verstehen möchte. Kein Spieler war je so populär wie Roger Federer, der diese Popularität wiederum zu einem großen Teil seinem ewigen Zweikampf mit Rafael Nadal verdankt. Und selbst wenn kein anderer Spieler so erfolgreich sein sollte wie Djokovic, wäre der Vergleich zu alten Helden wie Rod Laver, dem Allesgewinner der Sechziger Jahre, schief, weil Tennis damals noch völlig anders organisiert und professionalisiert war.

„Natürlich ist es ein Privileg, Teil der Diskussion um den besten Spieler aller Zeiten zu sein“, sagt Djokovic. Dass diese Diskussion niemals enden wird, ist deshalb letztlich unerheblich.