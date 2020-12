Frühere Tennisspielerin Görges : „Ganz ehrlich, ich vermisse nix“

Jetzt, da die Tage kurz und die Träume erlaubter Alltagsfreuden kaum länger sind, wäre es schön, sich auf die nächsten Monate freuen zu können. Auf ein paar Wochen in Australien oder Neuseeland, noch hier oder schon auf dem Weg dorthin, wie fast immer in den vergangenen Jahren um diese Zeit. Weihnachten mit der Familie findet in den Kreisen der Tennisspieler meist nur in der Kurzform statt, wenn überhaupt, und Silvester knallen die Korken normalerweise am anderen Ende der Welt. Diesmal hatte der Tross lange keine Ahnung, wann genau die Saison 2021 beginnen würde, vor allem der erste Höhepunkt des neuen Jahres, die Australian Open. Schwer zu planen, das alles, verbunden mit vielen Fragen und Einschränkungen.

Doch für Julia Görges sind es nicht mehr ihre Fragen, denn sie ist raus aus dem Spiel. Vor etwas mehr als zwei Monaten schrieb sie einen öffentlichen Brief, der mit der persönlichen Anrede „Liebes Tennis“ begann und mit dem Versprechen endete: „Du wirst für immer in meinem Herzen sein.“ Du groß geschrieben, nicht nur am Anfang des Satzes. Die Nachricht kam überraschend, nach 15 Jahren auf der Tour mit mehr als 800 Spielen, viele davon in der Weltklasse.