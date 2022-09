Roger Federers Karriereende : „Die Tenniswelt wird nie wieder dieselbe sein“

Das Ende hatte Stil. Kaum überraschend, könnte man meinen, schließlich ist Roger Federer längst als einer der elegantesten Tennisspieler, als einer der edelsten Athleten in die Sporthistorie eingegangen. Ein Brief, zwei Seiten Papier, vielleicht nicht handgeschrieben, aber zumindest signiert, kündigten an, was die Tenniswelt zwar schon länger hatte kommen sehen, was nun aber doch einen Schock bedeutet: Roger Federer beendet seine Karriere. Schon in der kommenden Woche beim von ihm geschaffenen Kontinental-Wettkampf Laver Cup in London wird er letztmals ein Match auf der ATP-Tour bestreiten.

„An meine Tennis-Familie und darüber hinaus“, beginnt Federer die Zeilen, deren Foto er am Donnerstagnachmittag in den sozialen Netzwerken verbreitete. Dann verkündete er, was er selbst als „bittersüße Entscheidung“ bezeichnet. Er habe hart gearbeitet, um nach den vielen Verletzungen und Operationen, die ihn in den vergangenen drei Jahren vom Tennisspielen abgehalten hatten, wieder fit zu werden. „Aber ich kenne auch die Fähigkeiten und Grenzen meines Körpers, und seine Botschaft an mich war in letzter Zeit eindeutig.“

Im Juni 2021 hatte Federer in Wimbledon seine bislang letzte Partie auf der Profi-Tour bestritten. Er verlor, schon damals körperlich angeschlagen, im Viertelfinale gegen den Polen Hubert Hurkacz. Anschließend unterzog er sich einer dritten Knieoperation. Noch vor wenigen Monaten hatte er dennoch öffentlich von einer Rückkehr nach Wimbledon geträumt. Der Plan sah ein Comeback beim Laver Cup vor, einen Auftritt bei seinem Heim-Turnier in Basel Ende Oktober und dann eine gezielte Vorbereitung auf die kommende Saison, vermeintlich seine letzte.

Doch es kam anders. Bereits in der vergangenen Woche gab es Gerüchte, dass der Heilungsprozess nicht wie erhofft verlaufe und sich im operierten Knie Wasser gebildet habe. Federer ging darauf in seinem Abschiedsbrief nicht ein. Er sei „41 Jahre alt“, stellte er lediglich fest, habe in 24 Jahren auf der Tour „mehr als 1500 Spiele“ bestritten. Nun müsse er erkennen, „wann es Zeit ist, meine professionelle Karriere zu beenden.“ Die Zeit ist jetzt. Auch wenn es schmerzt.

Im Tennissport ist die Bestürzung groß. „Die Tenniswelt wird ohne Dich nie wieder dieselbe sein“, schrieb beispielsweise der ebenfalls schon zurückgetretene Argentinier Juan Martin del Potro. Der neue Weltranglistenerste Carlos Alcaraz twitterte lediglich „Roger…“, dazu ein gebrochenes Herz.

„Ich wünschte, dieser Tag wäre nie gekommen. Es ist ein trauriger Tag für mich persönlich und für den Sport auf der ganzen Welt“, schrieb Rafael Nadal. Für den Spanier, der Federer in 40 Duellen 24 Mal bezwang, sei es !ein Vergnügen, aber auch eine Ehre und ein Privileg“ gewesen, „all diese Jahre mit Dir zu teilen und so viele erstaunliche Momente auf und neben dem Platz zu erleben“.

Wenige Tage nachdem bei den Frauen mit der übergroßen Serena Williams eine weitere Ikone Abschied vom Profidasein genommen hatte, steht der Sport nun vor einem Zeitenwandel. „Ich wünschte, dieser Tag wäre nie gekommen“, schrieb Federers „ewiger“ Rivale Rafael Nadal bei Twitter: „Es ist ein trauriger Tag für mich persönlich und für den Sport auf der ganzen Welt.“

Auch Billie Jean King meldete sich: „Roger Federer ist der Champion der Champions. Er hat das kompletteste Spiel seiner Generation und eroberte die Herzen der Sportfans auf der ganzen Welt mit einer erstaunlichen Schnelligkeit auf dem Platz und seinem starken Tennisverstand. Er hatte eine historische Karriere mit Erinnerungen, die weiter und weiter leben werden.“ Und Rod Laver: „Danke für alles, Roger. Wir sehen uns bald. Rocket.“

Das „größte Geschenk“ , schrieb derweil Federer selbst, seien „all die Menschen“ gewesen, die ihn auf seinem Weg begleitet haben. Dann dankte er in emotionalen Worten all denen, die er damit meint: seiner Frau Mirka, seinen vier Kindern, Eltern, Schwester, Trainern, dem Schweizer Tennisverband, seinem Team, Management, Sponsoren, Gegnern und vor allem den Fans. „Ich werde alles vermissen, was die Tour mir gegeben hat“, kündigte er an. Trotzdem gebe es „viel zu feiern“, weil er sich selbst „als einen der glücklichsten Menschen der Erde betrachte“.

Federer, der dem Spiel so viel gegeben hat, der unzählige Rekorde aufstellte, 20 Grand-Slam-Turniere gewann, 103 Titel, eine Ära und mehrere Generationen von Spielern und Fans prägte, tritt ab in großer Dankbarkeit. „Zum Schluss“, schrieb er, „an das Tennisspiel: Ich liebe Dich und werde Dich nie verlassen.“ Das war dann doch noch eine irgendwie versöhnliche Nachricht für die an diesem Tag tief traurige Tenniswelt. Das Ende hatte eben Stil.