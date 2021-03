Tennis-Comeback in Doha : Federer und die Rückkehr voller Fragen

Die Bilder sind noch im Kopf. 52.000 Zuschauer saßen auf den Rängen des Stadions in Kapstadt, als Roger Federer am 7. Februar 2020 zugunsten seiner Stiftung mit Rafael Nadal zum sechsten „Match for Africa“ antrat. Der Himmel war blau, am nahe gelegenen Tafelberg hielten sich dekorative Wolken fest, und die Stimmung passte zum Ambiente.

Hinterher sagte Federer, diesen Tag werde er nie vergessen, doch das sollte für 13 Monate sein letzter öffentlicher Auftritt auf einem Tennisplatz gewesen sein. Kurz danach wurde das rechte Knie des Schweizers arthroskopiert, im Sommer musste er sich der gleichen Prozedur noch einmal unterziehen, und es schien eine Weile nicht klar zu sein, wann er zurückkehren würde. Und ob überhaupt. Doch nun ist es so weit: Mitte dieser Woche wird Federer bei den Qatar Open in Doha einen ersten Versuch wagen.