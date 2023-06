Tennis kann kompliziert sein. So kompliziert, dass die mit dem Schläger in der Hand manchmal selbst nicht genau erklären können, warum die Vorhand nun einen Zentimeter vor oder hinter der Linie gelandet ist. Und noch etwas komplizierter war es zu Wochenbeginn immer dann, wenn Varvara Gratschowa ins Spiel kam beim Tennisturnier im Bad Homburger Kurpark.

Die 22 Jahre alte Profispielerin, in diesem Jahr bis auf Rang 43 der Weltrangliste geklettert, ist in Moskau geboren und war als Russin eine der Spielerinnen im Tenniskosmos, denen zuletzt der Handschlag von einer Ukrainerin verweigert wurde. Im März gab es Berichte, dass sie sich darum bemühe, die französische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Nun führte sie die Women’s Tennis Association (WTA) zum Auftakt in Bad Homburg auf ihrer Website plötzlich als Französin. Doch auf den großen Bildschirmen in Bad Homburg auf dem Center Court war davon bis zum Donnerstag nichts zu sehen. Wie alle Russinnen und Belarussinnen tauchte Gratschowa ohne Flagge auf: als neutrale Athletin. Ja, was denn nun?

Strenge Vorschriften

Der Wechsel der Staatsbürgerschaft sei erfolgreich gewesen, sagte Gratschowa gegenüber der F.A.Z. Ihren französischen Pass müsse sie nur noch abholen. Und am Donnerstag tauchte bei ihrer Niederlage im Viertelfinale gegen die starke Italienerin Lucia Bronzetti auf der Anzeigetafel auch die Trikolore neben ihrem Namen auf: die bekannten Farben blau, weiß und rot, nur in anderer Anordnung. Durch das 4:6, 3:6 ist das Turnier in Bad Homburg für die junge Profispielerin, die den Kurpark wie die meisten ihrer Kolleginnen als „wunderschönen Ort“ kennengelernt hat, beendet – doch das nächste Ziel hat sie nach dem Wechsel der Staatsbürgerschaft schon vor Augen: In der kommenden Woche startet das traditionsreiche Grand-Slam-Turnier in Wimbledon.

Russen und Belarussen sind in diesem Jahr wieder zugelassen, die Vorschriften jedoch streng. Spielerinnen und Spieler aus beiden Staaten müssen wie in Bad Homburg auf die Landesflagge verzichten, dürfen keine Unterstützungsbekundungen für die Invasion Russlands von sich geben, keine finanzielle Unterstützung im Zusammenhang mit der Turnier-Teilnahme vom Staat erhalten und müssen eine Neutralitätserklärung unterschreiben. Die Nachricht über den erfolgreichen Wechsel der Staatsbürgerschaft kommt für die Rechtshänderin also zur rechten Zeit, erspart Organisationsarbeit – und dürfte ihr künftig mehr Ruhe verschaffen. „Wenn die WTA und der französische Verband mich als Französin ansehen, wird es kein Problem geben, denke ich“, sagt sie mit Blick auf Wimbledon.

Dass sie nun als Französin durch die Welt tingelt, sei keine Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. „Es war ein Langzeitplan“, sagt Gratschowa. Seit sie 16 Jahre alt ist, trainiert sie in Frankreich an der Cote d’Azur. Ihr Coach habe sie Ende 2019 oder Anfang 2020 gefragt, ob sie sich vorstellen könne, Französin zu werden. „Ich lebe hier schon länger, mein Tennis entwickelt sich gut, was das Wichtigste ist, das Team um mich herum ist toll, also warum nicht bleiben?“

Gratschowa, das wird im Gespräch schnell klar, denkt zuerst ans Tennis. Und in Russland, da hat man offenbar nie so richtig an sie gedacht. Das Verhältnis zu ihrem Heimatland sei okay, sagt sie. Aber eine starke Verbindung gebe es nicht. Der Verband habe sie nie so richtig gefördert. „Seit meiner Jugendzeit war ich auf mich allein gestellt und habe gemacht, was ich wollte.“

„Hoffe, dass es vorbeigeht“

Dass nach dem Wechsel nun Fragen kommen, die für sie „unbequem“ werden könnten – damit hat sie gerechnet. „Ich war selbst überrascht, wie schnell das jetzt ging“, sagt Gratschowa, um dann noch mal zu betonen: „Aber die Grundentscheidung ist schon lange gefallen.“

Athletinnen und Athleten aus Belarus und Russland sind in der Regel vorsichtig, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen und sich zum Krieg äußern sollen. Viele fürchten Konsequenzen für ihre Familien, die noch in der Heimat leben. Auch Gratschowa hat Verwandtschaft in Russland. Wie sie zum Aggressor steht? „Wo immer Krieg ist, ist das entsetzlich. Ich partizipiere nicht in irgendeiner Weise an diesem Krieg und möchte auch nicht, dass meine Familie das tut. Ich hoffe einfach, dass es so schnell wie möglich vorbeigeht.“

Ihren neuen Pass wird Gratschowa wohl erst nach Wimbledon abholen können. Vorher wird die Zeit zu knapp, was vor allem daran liegt, dass sie es in Bad Homburg bis ins Viertelfinale schaffte. Ihr Spiel auf dem grünen Untergrund hat sich weiterentwickelt. Beim Turnier in Berlin, ihrem ersten auf Rasen seit zwei Jahren, war sie noch in der ersten Runde ausgeschieden. „Wenn ich in Wimbledon ein, zwei oder drei Runden weit komme, ist das gut“, sagt sie. „Ich hoffe auf das Beste und bereite mich auf das Schlechteste vor.“ Gras sei ein sehr spezieller Untergrund. Die Saison ist kurz. Es braucht aber Zeit, um das eigene Spiel anzupassen. Tennis kann eben kompliziert sein – auf Rasen besonders.