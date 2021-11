Tennisprofi Novak Djokovic : Vorhang zu und viele Fragen offen

Er hatte es eilig, sehr sogar. Keine zehn Minuten nach seiner Niederlage im Halbfinale gegen Alexander Zverev saß Novak Djokovic in der virtuellen Pressekonferenz, und selbstverständlich ging es um die Frage, was an diesem Abend entscheidend gewesen sei. Zverevs extrem stabiler Aufschlag vielleicht, bis hin zum Ass durch die Mitte beim ersten und letzten Matchball?

Das eher nicht, fand Djokovic, die Qualitäten des Gegners in dieser Hinsicht seien bekannt, und er selbst habe ja auch nicht schlecht aufgeschlagen. Stimmt, phasenweise schlugen beide mit der Präzision von Ballmaschinen auf. Nein, fuhr der Serbe fort, er habe einfach dieses eine, sehr schlechte Spiel Mitte des dritten Satzes gehabt, eine Sammlung vier ungezwungener Fehler. „Und damit hab ich das ganze Ding verspielt.“ Aus und over, finito.