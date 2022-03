Tennis-Masters in Miami : Zverev verliert Viertelfinale gegen Ruud

Königsklassen-Krimi : Bayern-Frauen verpassen Champions-League-Halbfinale

Das erste Tor machte Sandy Baltimore für Paris Saint-Germain. Kurz darauf glich Saki Kumagai aus. In der zweiten Halbzeit waren die Münchnerinnen am Drücker. Doch Ramona Bachmann ließ die bayerischen Träume vom Titel in der 112. Minute platzen.