Tennis-Doppel Krawietz/Mies : „Boris Becker hat uns bei der irren Nummer geholfen“

Auch die Tipps von Boris Becker haben dem deutschen Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies offenbar zu ihrem zweiten French-Open-Titel verholfen. „Boris hat uns bei der irren Nummer geholfen“, sagte Mies dem Nachrichtenmagazin „Focus“. „Er hat uns gesagt, dass wir wieder richtig Zuversicht und Stärke auf dem Platz ausstrahlen müssen. Du spielst so, wie du dich gibst.“

Der 30 Jahre alte Kölner Mies und der zwei Jahre jüngere Coburger Krawietz hatten im Oktober ihren Titel im Doppel-Wettbewerb der French Open verteidigt und damit abermals für einen Coup gesorgt. Zum zweiten Mal nacheinander treten die Davis-Cup-Spieler nun auch bei den ATP Finals der acht besten Doppel des Jahres an, die am Sonntag in London beginnen. „Unser Ziel ist es, irgendwann alle wichtigen Titel gewonnen zu haben“, sagte Mies.

Der beste deutsche Tennisspieler Alexander Zverev trifft bei den ATP Finals derweil auf den serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic, den russischen Topspieler Daniil Medwedew und French-Open-Halbfinalist Diego Schwartzman aus Argentinien. Bei der Auslosung am Donnerstag in London wurde der 23-jährige Hamburger der Vorrundengruppe „Tokio 1970“ zugeteilt.

50 Jahre nach der ersten Auflage treten in der Gruppe „London 2020“ der spanische French-Open-Sieger Rafael Nadal, der österreichische US-Open-Gewinner Dominic Thiem, Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas aus Griechenland und der Russe Andrej Rubljow an.

Zverev bestreitet sein erstes Spiel am Montag (21.00 Uhr) gegen den Weltranglisten-Vierten Medwedew, gegen den er gerade erst im Endspiel des Masters-Turniers von Paris in drei Sätzen verloren hat. Die beiden Besten jeder Gruppe erreichen das Halbfinale, das Finale wird am 22. November ausgetragen. US-Open-Finalist Zverev hatte die ATP Finals 2018 gewonnen und damit seinen bisher größten Turniersieg gefeiert.