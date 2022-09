Karriereende einer Ikone : Das Erbe des Tenniskünstlers Roger Federer

Was bleibt von Roger Federer nach seinem Karriereende? Wie wirkt er auf nachfolgende Tennis-Generationen? Um das zu beantworten, muss man sich anschauen, was Federer zu dem machte, was er ist.

Unter all den Anekdoten, den Fotos und vor allem Videos, die das Internet fluteten, als der große Roger Federer sein Karriereende ankündigte, gab es eines, das einen schmächtigen Jungen mit buschigem schwarzen Haar zeigt. Der Junge sitzt auf einer Bank im Sonnenschein. Er guckt ein wenig verschüchtert in die Kamera und beantwortet mit glockenheller Kinderstimme die Serie an Fragen, die ihm gestellt wird. „Wer ist dein größtes Vorbild?“, will der Interviewer schließlich wissen. Der Junge zögert nicht einmal eine Millisekunde. „Roger Fede­rer“, sagt er. Dann huscht ein Lächeln über sein Gesicht.

Pirmin Clossé Sportredakteur. Folgen Ich folge

Der Junge in dem Video ist Carlos Alcaraz, damals 12, heute 19 Jahre alt. Vor nicht ganz einer Woche hat er bei den US Open seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen und ist damit zur neuen Nummer eins der Tenniswelt aufgestiegen. Viele erkennen in ihm seinen spanischen Landsmann Rafael Nadal. In seinem energiegeladenen Spiel, seiner jugendlichen Wucht, seinem überbordenden Kampfgeist. Nadal gewann mehr Grand-Slam-Turniere als jeder andere, war lange die Nummer eins, ist in Spanien seit vielen Jahren ein Volksheld. Und doch saß Alcaraz als hoffnungsvolles Tennistalent auf einer Bank und strahlte beim Gedanken an dessen größten Rivalen.