Tennis in Indian Wells : Heftiger Ausraster von Kyrgios bei Nadal-Match

Tennis-Routinier Rafael Nadal hat sich bei seinem Siegeszug in diesem Jahr auch nicht von Nick Kyrgios bremsen lassen. Der Australian-Open-Champion gewann beim Turnier in Indian Wells am Donnerstag (Ortszeit) 7:6 (7:0), 5:7, 6:4 gegen den zutiefst frustrierten Australier und zog in das Halbfinale ein.

Kyrgios gab den ersten Satz nach einer zwischenzeitlichen Führung am Ende durch einen Strafpunkt ab, weil er sich eine verbale Entgleisung gegen einen Zuschauer leistete. Nach dem Spielende schleuderte er wutentbrannt seinen Schläger so heftig auf den Boden, dass dieser von dort dann im hohen Bogen über den Platz flog. Ein Balljunge duckte sich weg, weil er Angst hatte, getroffen zu werden.

Kyrgios bestritt jegliche Absicht, der Schläger sei nach dem Aufprall unglücklich weggesprungen. „Ich bin ein Mensch, solche Dinge passieren“, sagte der 26-Jährige, der für seine Gefühlsausbrüche schon häufig bestraft wurde. Beim Balljungen bat Kyrgios um Entschuldigung, einen entsprechenden Dialog verbreitete er via Twitter.

„Nicht jeden Tag gegen sein Idol“

Nach dem 19. Erfolg in seinem 19. Match dieses Jahres trifft der 35 Jahre frühere Weltranglistenerste Nadal nun in einem Duell der Generationen auf seinen jungen Landsmann Carlos Alcaraz. Der 18-Jährige schaltete den britischen Vorjahressieger Cameron Norrie mit 6:4, 6:3 aus. „Ich denke, ich habe phasenweise gut gespielt“, sagte Nadal: „Es ist schwierig, gegen ihn zu spielen, weil er die Dynamik des Punktes sehr schnell ändert und sein Aufschlag enorm ist, besonders der erste Aufschlag.“

Alcaraz steckte nach seinem nächsten Coup voller Vorfreude auf das erste spanische Halbfinale der Turniergeschichte. „Es ist schwer, gegen Rafa zu spielen, aber gleichzeitig werde ich den Moment und das Spiel genießen. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man gegen sein Idol spielt“, sagte er.

In das Damen-Halbfinale zogen die Griechin Maria Sakkari und die Spanierin Paula Badosa ein. Sakkari siegte 7:5, 6:4 gegen Jelena Rybakina aus Kasachstan, Titelverteidigerin Badosa gewann 6:3, 6:2 gegen die Russin Veronika Kudermetowa.

Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber führt derweil wie erwartet das deutsche Tennis-Aufgebot für die Partie im Billie Jean King Cup in Kasachstan an. Die ehemalige Nummer eins der Welt gehört wie Andrea Petkovic und Laura Siegemund sowie Anna-Lena Friedsam und Jule Niemeier zur Mannschaft, wie der Deutsche Tennis Bund am Freitag mitteilte.

Die Qualifikationspartie für die Finalwoche des Mannschaftswettbewerbs, der früher Fed Cup hieß, wird am 15. und 16. April in der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan auf Sand ausgetragen. Die Finalwoche steigt vom 8. bis 13. November. Sollten die deutschen Damen in Kasachstan verlieren, müssen sie in einem Relegationsduell um den Klassenverbleib antreten. Im vergangenen Jahr war das Team in der Gruppenphase der Finalwoche ausgeschieden.

Für die diesjährige Auflage sind die Deutschen an Position sechs gesetzt. Die Gegnerinnen haben allerdings mit Jelena Rybakina (20.) und Julia Putinzewa (47.) zwei Top-50-Spielerinnen im Team. Kerber belegt momentan Rang 16. Petkovic ist die Nummer 60 der Welt, Siegemund ist aufgrund ihrer langen Verletzungspause auf Platz 202 abgerutscht.

Kerber hatte vor wenigen Tagen beim Turnier in Indian Wells bestätigt, mit ihrer erneuten Teilnahme am Mannschaftswettbewerb zu planen, wollte bei ihrer Entscheidung aber auch die Entwicklung im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine berücksichtigen. Kasachstan ist ein südliches Nachbarland Russlands.