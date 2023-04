In Offenbach schlagen die Tennistalente einer jüngeren Generation auf. Der Chef-Bundestrainer sieht „sehr gute“ Spieler in mehreren Jahrgängen. Die werden aber noch Zeit brauchen.

Die Gegenwart im Deutschen Herren-Tennis heißt Alexander Zverev. Dahinter: lange nichts. Der Olympiasieger von 2021 ist das Flaggschiff des Deutschen Tennis Bundes (DTB), er tummelt sich als einziger Deutscher unter den besten 50 der Welt. Und die nächste Generation? Die lässt noch auf sich warten.

„Wir kennen unsere Situation“, sagte Bundestrainer Michael Kohlmann der F.A.Z. In der Altersklasse der 18- bis 20-Jährigen sei man „leider im Verhältnis zu den anderen Nationen weit hintendran.“ Doch der Davis-Cup-Kapitän schöpft Hoffnung: „So wie wir aufgestellt sind, werden wir in den nächsten Jahren besser und stärker auftreten.“

„Gebt nicht zu früh auf“

Der Anlass für Kohlmanns Optimismus ist jung und schlägt in dieser Woche bei den International HTV Junior Open im Hessischen Landesleistungszentrum auf der Offenbacher Rosenhöhe auf: Zwölf DTB-Talente spielen seit Dienstag im Hauptfeld des hochkarätigen Nachwuchsturniers um den Einzug ins Finale; acht davon über Wildcards des Veranstalters: „In den 2007er, 2008er-Jahrgängen haben wir sehr gute Spieler“, sagt Kohlmann über seinen Nachwuchskader.

Laut Philipp Petzschner, Wimbledon-Sieger im Doppel 2010 und Jugend-Bundestrainer, zählten dazu bei den Herren Diego Dedura-Palomera, Europas „Junior Tour Player of the year U14“, Max Schönhaus und Justin Engel, die vor eineinhalb Jahren im Finale der Junior Masters in Monte Carlo aufeinandertrafen, Max Stenzer, der 2022 mit Schönhaus U-16-Europameister im Doppel wurde oder auch Tom Sickenberger. „Da sind ein paar, auf die man aufpassen kann und aufpassen sollte“, sagt Petzschner.

Auch der DTB-Jahrgang 2005 ist in Person von David Fix, Lasse Pörtner und Marc Majdandzic in Offenbach vielversprechend vertreten. Der Pforzheimer Fix setzte sich am Dienstag in der ersten Runde 6:2 und 6:4 gegen seinen amerikanischen Gegner Cooper Woestendick durch, sein DTB-Kollege Pförtner gewann gegen den Usbeken Amir Milushev (6:2, 6:2). Die aus hessischer Sicht größte Hoffnung, Vincent Marysko, war bereits am Sonntag in der Qualifikation für das Hauptfeld gescheitert.

Trotz aller Zuversicht: Mit einem deutschen Sieger ist auf der Offenbacher Rosenhöhe am Sonntag nicht zu rechnen. Das Turnier ist ein internationaler Star im Juniorenbereich – und die Stars von morgen sind gekommen: Neun Spieler aus den ersten 20 der Junioren-Weltrangliste sind mit dabei. „Das Feld ist so gut besetzt wie noch nie“, sagt Veranstalter Jörg Barthel vom HTV über das Turnier, von dessen Kategorie es weltweit lediglich acht weitere gibt. 500 Punkte für das ITF-Konto, mehr gibt es auch in Wimbledon oder Paris nicht zu gewinnen. Stars wie Félix Auger-Aliassime, Andrej Rubljew, Stefanos Tsitsipas oder Jannik Sinner spielten in der Vergangenheit auf der Rosenhöhe in Offenbach.

Einen strukturellen Grund für die triste Tennis-Gegenwart hat Nachwuchs-Bundestrainer Petzschner ausgemacht: „In anderen Ländern wird frühzeitig alles auf eine Karte gesetzt.“ In Deutschland gehe man hingegen den dualen Weg aus Schule und Leistungssport. „Die meisten machen Abitur.“ So könne die Konkurrenz aus Tschechien, Frankreich oder Bulgarien frühzeitig ein Mehr an Turniererfahrung und Trainingsstunden ansammeln.

Kohlmann schlägt in die gleiche Kerbe: „Vielleicht hat der Leistungssport nicht mehr dieses Ansehen, Sicherheit ist ein wichtiges Thema.“ Zudem seien die finanziellen Möglichkeiten hierzulande nicht mit denen der Grand-Slam-Nationen Frankreich, USA, Australien und Großbritannien vergleichbar.

Einen Fingerzeig auf den nächsten Zverev will sich Kohlmann nicht entlocken lassen: „Wir haben viele interessante Jungs, die das Potential haben, aber das ist unnötiger Druck und unfair.“ Petzschner ergänzt: „Ich sage immer zu den Spielern: ‚Das ist kein Sprint, sondern ein Marathon‘“. Das Durchschnittsalter der besten 100 Spieler der Welt liegt bei 26 Jahren. Für den rund 16-jährigen Nachwuchs bedeute das: „Ihr habt jetzt zehn Jahre Zeit, gebt nicht zu früh auf.“ Spieler wie Federer oder Zverev könne man nicht erzwingen, glaubt der Nachwuchs-Bundestrainer: „Die passieren, und dann ist es wunderschön.“