Von außen betrachtet, erscheint das Leben eines Tennisstars geradezu luxuriös. Man jettet durch die Welt, lernt New York, Melbourne, Paris und andere schöne Städte kennen, wird mit einer Nobelkarosse vom Flughafen abgeholt, zum Fünfsternehotel und dann weiter zur Tennisanlage gefahren, vom Turnierveranstalter herzlich begrüßt und von den Fans auf dem Centre Court gefeiert.

In der Freizeit kann man in den Zoo, ins Museum oder Shoppen gehen, und abends sucht man sich ein schickes Restaurant, wo man mit dem Trainer und mit Freunden schlemmt, was das Preisgeld hergibt. Dann geht’s ab ins Bett, zehn, zwölf Stunden schlafen, am nächsten Tag wieder Tennis spielen. Herrlich!

Reise wird zur Strapaze

Das Nomadenleben eines Tennisprofis kann aber auch eine ziemliche Zumutung sein. Nehmen wir den jüngsten Fall Tatjana Maria, die quasi Helene-Fischer-mäßig beinahe atemlos durch die Nacht hetzte, bis ein neuer Tennistag erwachte. Weil sich die aktuell beste deutsche Spielerin in der vergangenen Woche beim WTA-Turnier im italienischen Gaiba erfolgreich geschlagen und sich im Endspiel gegen die Amerikanerin Ashley Krueger drei Sätze und zwei Stunden lang gewehrt hatte, geriet die folgende Reise zur Strapaze.

Am Sonntag um 19 Uhr war Marias Finale beendet, danach musste sie die üblichen Verpflichtungen absolvieren, den Körper pflegen, die beiden Töchter versorgen und zu Bett bringen und sich selbst ein bisschen hinlegen. Am Montagmorgen dann Aufstehen um sechs Uhr, eine Stunde zum Flughafen Bologna rasen, um den Flug nach Frankfurt zu erreichen, damit sie am späten Nachmittag schon wieder bereitstehen konnte für das Erstrundenmatch bei den Bad Homburg Open. Schrecklich!

Für das, was sie hinter sich hatte, sah Tatjana Maria beim Gespräch am späten Montagabend um halb elf Uhr, als Bad Homburg längst im Dunkeln lag, erstaunlich entspannt aus. Dabei hatte sie zuvor nicht nur sich über 1:52 Stunden Spielzeit einiges abverlangt, sondern auch ihrer berühmten Gegnerin, der Weltranglistenersten Iga Swiatek.

Mit starken Aufschlägen, gelegentlichen Netzattacken und vor allem ihren gefürchteten unterschnittenen Bällen, die kurz vor oder auf der Grundlinie landeten, brachte Maria die 13 Jahre jüngere Gegnerin einen Satz lang in Nöte. Doch am Ende setzte sich die Power der Polin durch, Maria musste sich 7:5, 2:6, 0:6 geschlagen geben. Erst um 21.14 Uhr endete der Tennistag der Deutschen, die in sechs Wochen 36 Jahre alt wird. Länger hätte das Erstrundenspiel nicht mehr dauern dürfen, so duster war’s im Kurpark. „Im dritten Satz war es schwer für mich zu sehen.“ Maria hatte zwar bei der Schiedsrichterin wegen einer Verlegung auf den nächsten Tag nachgefragt, aber eine Abfuhr erhalten.

Überhaupt zeigte sich die Profivereinigung WTA gegenüber Tatjana Maria unerbittlich. Weil die Weltranglistenerste Swiatek unbedingt am Montagabend in die Bad Homburg Open hatte starten sollen, musste auch ihre deutsche Gegnerin wohl oder übel auflaufen – Reisestress hin oder her und obwohl es ihr schwerfiel, „bei 100 Prozent zu sein“: „Ich war nicht wirklich einverstanden mit der Spielansetzung. Aber ich bin stolz auf mich, dass ich auf den Platz gegangen bin und bis zum letzten Punkt gekämpft habe, auch für die Zuschauer in Deutschland. Andere Spielerinnen, die in der gleichen Situation waren, haben aus dem Turnier rausgezogen.“ Maria forderte die WTA auf, unter solchen Umständen Matches zu verlegen oder zumindest besser zu kommunizieren: „Ich denke, dass die WTA uns da helfen müsste.“

„Wir sind alle entspannt“

Normalerweise macht der Bad Saulgauerin, die mit ihrem Mann Charles Maria und den beiden Töchtern Charlotte und Cecilia in West Palm Beach/Florida lebt, die Reiserei nichts aus. Im Gegenteil, sie genieße es sogar, mit Sack und Pack umher zu tingeln, und könne sich „nichts Schöneres“ vorstellen. Zwar laufe nicht alles immer reibungslos, „aber wir sind alle entspannt“, wie sie verriet.

Die nächste Reise steht schon unmittelbar bevor. Sie führt, wie könnte es anders sein in dieser Zeit, nach London. Zum dreizehnten Mal wird Tatjana Maria am Wimbledonturnier teilnehmen, das am Montag beginnt. Spätestens seit dem vergangenen Jahr, als sie überraschend bis ins Halbfinale vorstieß, hat die Deutsche ein ganz besonderes Verhältnis zu dem Rasenklassiker. „Ich freue mich riesig, nach Wimbledon zurückzukommen, und setze mich nicht unter Druck.“

Überhaupt genießt die Tennisfamilie Maria die kurze Rasensaison so gut und ausgiebig wie möglich. Während Kolleginnen wie Iga Swiatek, die in Bad Homburg an diesem Mittwoch auf die Schweizer Qualifikantin Jil Teichmann trifft, nicht öfter auf dem grünen Untergrund auflaufen als nötig, wird Wimbledon für Maria schon das fünfte Rasenturnier innerhalb von fünf Wochen sein. Die Hatz begann mit dem kleineren ITF-Wettbewerb in Surbiton nahe London, wo sie das Viertelfinale erreichte, dann folgten Nottingham, wo sie in der zweiten Runde ausschied, sowie Gaiba und Bad Homburg. „Wenn ich auf Rasen spiele, versuche ich alles mitzunehmen“, sagte Maria, „das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben.“