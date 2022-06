Tennisturnier in Bad Homburg : Kerber und Lisicki begeistern das Publikum

Für die Zuschauer, die an diesem Dienstag in den Bad Homburger Kurpark gekommen waren, war es ein unverhofftes Präsent. Nachdem sie zunächst Sabine Lisicki dabei hatten zusehen können, wie sie ihr erstes Einzel auf der WTA-Tour nach 18-monatiger Verletzungspause gewann, kam auch Angelique Kerber noch einmal auf den Center Court.

Am Vortag war das Auftaktmatch der Wimbledonsiegerin von 2018 gegen die Qualifikantin Anastasija Gassanowa nach langer Regenpause nicht mehr zu Ende gespielt worden. Nun machte Kerber beim Stand von 4:2 im ersten Satz weiter – und mit 6:2, 6:2 kurzen Prozess. Auf den Rängen wurde es dabei prompt noch ein bisschen voller als beim Match zuvor zwischen Lisicki und Tamara Korpatsch (6:4, 7:6) – und nebenbei ein bisschen lauter.

Kerber als Zugpferd des Events

Kerber ist eben noch immer die größte Attraktion, die das deutsche Damentennis zu bieten hat. Auch in Bad Homburg ist sie das Zugpferd des Events. Zumal sie als Turnierbotschafterin direkt an der Organisation beteiligt ist. Ihre sportliche Leistungsfähigkeit beeinflusst die Doppelrolle aber nicht. „Es macht mir einfach Spaß, und wenn etwas Spaß macht, fällt es leichter“, sagte sie nach ihrem mühelosen Auftaktsieg gegen Gassanowa. Im Vorjahr war Kerber sogar bis zum Turniersieg gestürmt. An der trotz strenger Corona-Auflagen stimmungsvollen Premiere hatte sie somit großen Anteil. Der Wert der heimischen Heldinnen ist für das Publikum groß.

„Es hilft natürlich enorm, wenn wir Topspielerinnen aus Deutschland am Start haben“, sagt deshalb Aljoscha Thron, Turnierdirektor in Bad Homburg und zudem Kerbers Manager. „Aber wir wollen einen Mix aus ‚Local Heros‘ und internationalen Topspielerinnen.“ Deshalb verteilten die Veranstalter ihre Wildcards vorrangig an deutsche Spielerinnen, die auch in Wimbledon im Hauptfeld stehen. Und deshalb setzten sie für die frühere Weltranglistenerste Simona Halep einen Privatjet in Bewegung, um sie nach ihrem Halbfinaleinzug am Wochenende in Birmingham noch rechtzeitig nach Bad Homburg zu bekommen.

Welchen Stellenwert trotzdem speziell die deutschen Stars für das Turnier haben, lässt sich auch am Spielplan der ersten Tage in Bad Homburg ablesen. Andrea Petkovic spielte am Sonntag, Kerber war am Montag und Lisicki am Dienstag angesetzt. Jeder Tag hielt also ein Highlight aus deutscher Sicht bereit, jeder Tag einen Publikumsmagneten. Das Problem an der Sache: Petkovic ist 34 Jahre alt und auf der Zielgeraden ihrer Karriere. Die gleichaltrige Kerber hat auch schon angedeutet, nicht mehr ewig dabei zu sein. Und Lisicki ist zwar zwei Jahre jünger als die beiden anderen, ob ihr neuester Comebackversuch nach etlichen Verletzungen gelingt, bleibt aber abzuwarten.

Dahinter klafft dann die schon länger zu erwartende Lücke. Die Generation der heutigen Mittzwanzigerinnen ist dem deutschen Tennis aus verschiedensten Gründen weggebrochen, die Riege der Talente um die gebürtige Mainzerin Nastasja Schunk und Mara Guth aus dem hessischen Usingen sammelt derzeit erst einmal Erfahrungen auf der Profitour. Schon einen Schritt weiter ist einzig Jule Niemeier. Auf Position 97 der Weltrangliste ist sie hinter Kerber (18) und Petkovic (56) jetzt die am höchsten notierte Deutsche. Am Montag spielte sie ihr Erstrundenmatch gegen die US-Amerikanerin Claire Liu – und gewann überzeugend 6:2, 6:2. An diesem Dienstagabend trifft sie auf die topgesetzte Russin Daria Kassatkina.

Was passieren kann, wenn die nationalen Aushängeschilder abhanden kommen, hat Tennis-Deutschland schon einmal schmerzlich erfahren. Als Ende der neunziger Jahre Steffi Graf und Boris Becker ihre großen Karrieren beendeten, blieben ihre Nachfolger und Nachfolgerinnen vergleichbare Erfolge schuldig. Das hatte gravierende Folgen für das öffentliche Interesse und die zahlreichen Tennis-Events im Lande. Deutschland entwickelte sich von einem Paradies für den Tennissport zu einer Wüste mit wenigen Oasen. Erst in der jüngsten Vergangenheit hat sich dieser Trend umgekehrt. Da sprossen neben dem traditionsreichen Männer-Event in Halle plötzlich auch in Stuttgart, Berlin und eben Bad Homburg deutsche Rasenturniere aus dem Boden.

„Es gibt keine Garantie für dauerhaften Erfolg – für kein Sportevent der Welt“, sagt deshalb auch Turnierdirektor Thron. Trotzdem ist er zuversichtlich, den Zuschauern auch in der Post-Kerber-Ära nationale Tennis-Stars präsentieren zu können. „Deutschland hat eine so reiche Turnierlandschaft“, sagt er, „dass die jungen Spielerinnen hier wichtige Erfahrungen sammeln können.“ Außerdem helfe es, dass die Talente „Zeit haben, im Schatten einer großen Generation zu reifen“. Was er damit meint, war ebenfalls am Montag zu beobachten: Während auf dem Center Court mehr als 3000 Fans Angelique Kerber zujubelten, spielte Jule Niemeier vor rund 200 Zuschauern auf einem der beiden Außenplätze.