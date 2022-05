Aktualisiert am

Was Boris Becker von Uli Hoeneß lernen kann

Tennis-Ikone in Haft

Tennis-Ikone in Haft :

Tennis-Ikone in Haft : Was Boris Becker von Uli Hoeneß lernen kann

Trotz des Londoner Urteils ist für Boris Becker eine Zukunft im Tennis möglich. Doch es kommt auf den Umgang mit Fehlern an. Ein Vorbild könnte ausgerechnet der Steuersünder Uli Hoeneß sein.

Man kann Boris Becker wahrlich nicht vorwerfen, dass er nicht zu Selbstironie fähig wäre. Vor wenigen Jahren – das Insolvenzverfahren, in dessen Folge er nun zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt wurde, war gerade eröffnet worden – spielte er beispielsweise in einer Reihe von humorvollen TV-Werbespots mit. Er sinniert darin zunächst über die zahlreichen Vorzüge einer Hotelkette, wundert sich zudem über den vermeintlich unschlagbar günstigen Zimmerpreis. „Scheiße!“, stellt er dann schmunzelnd fest. „Das hätte mir mal jemand früher sagen können.“ Die Pointe saß.

Pirmin Clossé Sportredakteur. Folgen Ich folge

Spätestens seit diesem Freitag hat der Witz allerdings einen bitteren Nachgeschmack bekommen. Die lange nur belächelte finanzielle Unbedarftheit des ewig 17-jährigen Leimeners hat ihn tatsächlich ins Gefängnis gebracht. Zumindest dann, wenn man der Argumentationslinie von Beckers Verteidiger folgt, der im Prozess das Bild eines in Gelddingen völlig unselbständigen 54-Jährigen gezeichnet hatte. Dass seine Handlungen während des Insolvenzverfahrens in Teilen strafbar waren? Das hätte ihm mal jemand früher sagen können. Diese Pointe saß nicht. Die Jury sprach Becker in vier von 24 Anklagepunkten schuldig.