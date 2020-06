Nach Ärger um Adria-Tour : Die „Horror-Show“ endet mit der Corona-Infektion von Djokovic

Am Ende von 23 relativ kleinlauten Zeilen klang in Novak Djokovics Worten dann auch noch so etwas wie Reue durch. „Mir tut jeder einzelne Fall extrem leid“, schrieb der serbische Weltranglistenerste in seinem am Dienstag veröffentlichten Statement zum Covid-19-Ausbruch bei der „Adria Tour“. „Ich hoffe, dass keine Komplikationen auftreten und alle gesund werden.“ Gerade hatte Djokovic publik gemacht, dass auch er und seine Frau Jelena sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Wie zuvor bereits drei weitere Spieler bei der von ihm veranstalteten Turnierserie auf dem Balkan. Wie zwei Trainer, wie eine schwangere Frau und ein fünfjähriges Kind. Die Liste könnte noch länger werden.

Das Einladungsturnier hat aber schon so nach den Stationen in Serbiens Hauptstadt Belgrad und in der kroatischen Stadt Zadar in einem Desaster geendet. Mit Folgen, die in der Sportwelt nachwirken dürften. Schließlich hatte die Serie als eines der ersten Spitzensport-Events weltweit wieder so etwas wie Normalität suggeriert. Mit vollen Tribünen und Sportlern, die ungehemmt auf Tuchfühlung mit den Fans gingen. Das Zeichen, das nun von dem bitteren Ende der am Dienstag auch offiziell abgebrochenen Tour ausgeht, dürfte deshalb weit über den Tennissport hinaus Konsequenzen haben.

Als sei das Virus besiegt

Am Tag vor Djokovics Statement waren bereits positive Befunde beim Bulgaren Grigor Dimitrow, beim Kroaten Borna Coric und beim Serben Viktor Troicki bekanntgeworden. Andere Teilnehmer der Turniere, darunter etwa Deutschlands Topspieler Alexander Zverev, wurden dagegen negativ getestet. Nur von Djokovic, dem Organisator und Aushängeschild der Turnierserie, gab es zunächst keine Mitteilung. Er war überstürzt zurück in seine Heimatstadt Belgrad gereist. Nun gab er bekannt, dass er sich dort mit seiner Familie ebenfalls sofort habe testen lassen. Anders als bei ihm und seiner Frau sei das Ergebnis seiner beiden Kinder dabei negativ ausgefallen. Er werde sich nun für 14 Tage in Isolation begeben und den Corona-Test in fünf Tagen wiederholen.

„Leider ist das Virus noch immer da. Das ist die neue Realität, wir lernen noch, sie zu bewältigen und mit ihr zu leben“, schrieb Djokovic. Ein Satz, der in den Ohren mancher wie Hohn wirken dürfte. Schließlich hatten in den vergangenen Tagen viele Experten und Tenniskollegen auf die Gefahren hingewiesen und Kritik am Gebahren der Profis bei ihrer spaßigen Schauveranstaltung auf dem Balkan geübt.

In Belgrad und Zadar traten die Hauptdarsteller trotzdem auf, als sei das Virus bereits endgültig besiegt. Beim Fußball, beim Basketball, auf den Rängen oder bei der munteren Striptease-Party in einem stickigen Klub: Abstand hielt hier niemand, auch nicht zu den zahlreichen jungen Fans. In den sozialen Netzwerken wurde alles bestens dokumentiert.

Folgen für den Tennissport

Widerspruch hatte es dagegen aus vielen Teilen der Tennis-Welt gegeben. Doppelspieler Bruno Soares etwa, unter Präsident Djokovic Mitglied im Spielerrat, sprach bei Globo Esporte von einer „Horror-Show“. Wimbledonsieger Andy Murray mahnte in der britischen Tageszeitung „The Times“ derweil an, dass „das, was da passiert ist, keinen guten Eindruck“ vermittele.

Top-Athleten auf der ganzen Welt müssten zeigen, „dass wir das ernst nehmen“. ATP-Präsident Andrea Gaudenzi griff sogar zu seinem Vergleich mit sturen Bengeln. „Es ist ein bisschen so, als würde man seinen Kindern beibringen, immer mit Helm Fahrrad zu fahren. Zuerst sagen sie nein, nein, nein. Erst wenn sie vom Fahrrad fallen, tragen sie den Helm“, sagte der Italiener der „New York Times“. Der erwartbare Sturz war in diesem Fall wohl eher eine Massenkarambolage.

Djokovic selbst versuchte am Dienstag, seine gute Intention bei der Organisation der Tour in den Vordergrund zu rücken. „Mit reinem Herzen und aufrichtigen Absichten“ habe er die „Adria Tour“ organisiert, „um zu verbinden und eine Botschaft der Solidarität und des Mitgefühls in der Region zu verbreiten“. Tatsächlich hatte er mit dem Event Spenden für karitative Zwecke sammeln wollen. Seine laut eigenen Worten „philanthropische Idee“ ist nun dennoch durch den Realitätscheck gefallen.

Mit Spannung wird nun erwartet, welche Folgen das Fiasko auf dem Balkan für den Tennissport haben wird. Im August ist bislang die Rückkehr der offiziellen Turniere von ATP und WTA geplant, Anfang September dann sogar mit den US Open ein Grand-Slam-Turnier – alles unter strengen Sicherheitsbedingungen. Der vor der Corona-Pause dominierende Djokovic hatte zuletzt zu den lautesten Kritikern am strengen Hygienekonzept für New York gezählt. Er hatte sogar seine Teilnahme in Frage gestellt, für den Fall, dass er nur einen Betreuer an seine Seite gestellt bekommen würde. Gut möglich, dass er seine Meinung nun ändert. Die über den Sinn und Unsinn von Vorsichtsmaßnahmen ebenso wie die über die Gefahren des Coronavirus an sich.