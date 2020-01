Aufregung bei ATP Cup : Der große Frust des Alexander Zverev

Vielleicht muss man nicht alle Dinge auf Anhieb verstehen. Beim neuen ATP Cup, der am Freitag in Brisbane, Sydney und Perth begann, spielen Ländermannschaften um den Titel und viel Geld, um Punkte und einen Pokal, doch den Namen ihres Landes dürfen sie nicht auf dem Sporthemd tragen. Beim konkurrierenden Davis Cup sind Namen auf dem Rücken erlaubt, aber der Wettbewerb findet bekanntlich unter anderer Regie statt, und deshalb folgt die Variante der ATP sicher weniger einer modischen als einer politischen Vorgabe.

Mit dem Ländernamen auf der Trainingsjacke hätten die deutschen Spieler am Tag ihres ersten Spiels kaum besser ausgesehen. In deren Gesichtern spiegelten sich allerlei Varianten von Frust und Ernüchterung; am wenigsten bei der Nummer zwei des Teams, Jan-Lennard Struff, der zwar gegen den Australier Nick Kyrgios verloren, aber trotzdem ordentlich gespielt hatte. Alexander Zverevs Niederlage gegen Alex de Minaur nach gutem Beginn warf dagegen Fragen auf, und auch das Doppel Krawietz/Mies machte bei seiner Niederlage keine gute Figur. Kapitän Boris Becker gab hinterher zu Protokoll, nach diesem Auftakt gebe es nichts schönzureden, das sei enttäuschend. Bundestrainer Michael Kohlmann, der zwar offiziell nicht zur Mannschaft gehört, aber in Brisbane assistiert und während der Spiele auf der gleichen Bank wie Becker saß, sah die Sache so: „Mit 0:3 zu starten ist schon ’ne harte Niederlage; das ist ein Brett. Das hat man a) nicht erwartet und b) hatten wir so was schon lange nicht mehr.“

Zverev ohne Konzept

Im Mittelpunkt der Diskussionen stand Zverevs Aufritt. Mit 14 Doppelfehlern brachte sich Deutschlands Nummer eins völlig aus dem Konzept. Oder hatte er das Konzept schon vorher verloren und schlug deshalb so bescheiden, zum Teil wirklich vogelwild auf? Becker wunderte sich auch, gab aber zu bedenken, der Aufschlag sei nun mal eine emotionale Geschichte: „Das ist eine Sache für den Psychologen. Sascha denkt dann über etwas nach, wovon er noch nicht herausgefunden hat, was es ist. Ich hatte das auch schon, viele hatten das. Da muss man mit sich selber ehrlich sein und sich fragen: Was könnte das sein, das einen so stört und dann immer wieder hochkommt?“ Zverev selbst sagte zum Verschwinden seines Aufschlages, so was passiere halt, wenn man wenig trainiert habe, aber das allein dürfte nicht die Antwort sein.

Ein erster Tag also mit Fehlern und Fragen und kein gemeinsames Ende; alle zogen sich frustriert in ihre Ecken zurück. Was eine Mannschaft prinzipiell in solchen Momenten ausrichten kann? Kohlmann sagt, generell müsse sich jeder erst mal mit sich selbst beschäftigen, vernünftig reflektieren und sich fragen, was da los gewesen sei. Erst danach könne das Team eine Hilfe sein und positive Atmosphäre entwickeln. Aber auch der Begriff Mannschaft ist beim neuen Wettbewerb nicht so klar definiert. Den Davis Cup betrachtet der Bundestrainer als echten Mannschaftswettbewerb, im ATP Cup erkennt er eher einen individuellen Mannschaftswettbewerb. Die Spieler werden nicht vom Verband nominiert, sondern landen über die Position des Besten in der Weltrangliste im Turnier, jeder hat seinen persönlichen Trainer dabei, und auf der Bank sitzt ein Mann, den sich der beste Spieler ausgesucht hat.

Ob alle zusammen oder jeder für sich allein – es wird jetzt einiges an Anstrengung nötig sein, um noch in der Endrunde des neuen Wettbewerbes nächste Woche in Sydney landen zu können. An diesem Sonntag im Spiel gegen Griechenland (Beginn 8.30 MEZ) wird Zverev seine Form gegen Stefanos Tsitsipas testen. In den beiden anderen Begegnungen gelten die Deutschen als Favoriten, aber auch dieser Begriff muss ja erst mal mit Leben gefüllt werden. „Geschenkt kriegt man hier nix“, sagt Kohlmann.

Neue Erfahrungen gibt es dagegen umsonst. Im Rundbogen der Coaches auf Höhe der Grundlinie – die sitzen nicht wie sonst üblich auf Bänken rechts und links vom Schiedsrichterstuhl – ist ein Monitor installiert, der aktuelle Daten und Spielszenen zum Abrufen liefert. Oder besser: liefern soll. Während Zverevs Spiel gegen de Minaur stürzte das neue System schon zu Beginn des ersten Satzes ab. Zverevs Spiel stürzte eine halbe Stunde später ab, aber die 14 Doppelfehler erkannte man auch so.