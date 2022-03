Comeback im Davis Cup : Zverev und der Kampf gegen die bösen Bilder

In Acapulco schlug Zverev mehrmals auf den Stuhl des Schiedsrichters ein. Bild: Handout via REUTERS

In Rio de Janeiro scheint die Sonne, bei 32 Grad Celsius weht eine leichte Brise, und am Rande des Tennisplatzes versucht auch Alexander Zverev, gut Wetter zu machen. Er sei „stolz darauf, Deutschland zu repräsentieren“. Er wäre „froh“, wenn er seinen Teil zu einem weiteren Triumph im Davis Cup beitragen könnte. Und künftig wieder einmal mit der Mannschaft in Deutschland zu spielen, „das wäre ein großer Traum von mir“.

So viel Patriotismus und Pathos wie in Zverevs erster Antwort sind selbst in einem vom Deutschen Tennisbund geführten Interview verdächtig. Offensichtlich ist dem Hamburger sehr daran gelegen, die Davis-Cup-Begegnung in Brasilien zur Wiedergutmachung zu nutzen, sich im olympischen Tennisstadion von 2016 als vorbildlicher Profi zu präsentieren und die bösen Bilder, die zuletzt von ihm kursierten, verblassen zu lassen.

Etwas mehr als eine Woche ist vergangen, seit sich der 24-Jährige beim Turnier in Acapulco einen Ausraster sondergleichen leistete, durch den er sich eine Disqualifikation, eine saftige Geldstrafe und einen enormen Imageschaden eingebrockt hat. Seine Entschuldigungen für die vier Hiebe, mit denen er den Schiedsrichterstuhl wütend traktierte und dabei den Fuß des Unparteiischen nur knapp verfehlte, wurden zur Kenntnis genommen. Umso mehr will sich Zverev als sportlicher Anführer des Nationalteams bewähren und für gute Schlagzeilen sorgen.

Dafür nimmt der Weltranglistendritte sogar in Kauf, dass seine Kehrtwende als pure PR-Maßnahme erscheint. Denn bis er nach seinem Acapulco-Aus am vergangenen Sonntag von Bundestrainer Michael Kohlmann nachnominiert wurde, hatte Zverev den Davis Cup seit Februar 2019 links liegen gelassen. Zum einen gefällt ihm als Traditionalist das neue Format nicht, zum anderen haben ihm die Termine nicht gepasst.

Nun jedoch stellt es Zverev nur noch als überschaubare Herausforderung dar, dass die Partien auf brasilianischem Sand an diesem Freitag (20.00 Uhr) und Samstag (18.00 Uhr beide bei Sportdeutschland.tv) zwischen den bedeutenden Hartplatzturnieren in Mexiko und Kalifornien liegen. Nach ein paar Trainingstagen gewöhne man sich an die Umstände, so Zverevs jüngste Erklärung: „Man muss mental stark sein, um mit schlechten Absprüngen oder einem sehr langsamen Platz klarzukommen.“

Die Gastgeber haben den eigentlichen Hardcourt eigens fürs Davis-Cup-Heimspiel zum Sandplatz umgemodelt. Ob’s dem Außenseiter hilft gegen Zverev und Jan-Lennard Struff, die wohl im Einzel spielen werden? Im Doppel bekommen es Kevin Krawietz und Tim Pütz mit den erfahrenen Spezialisten Marcelo Melo und Bruno Soares zu tun. Melo gehört nicht nur zu Zverevs besten Freunden, sondern war auch dessen Doppelpartner beim Ausraster von Acapulco. Die Schatten der Vergangenheit wird Zverev so schnell nicht los.