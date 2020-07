16-jähriger Tennis-Star Gauff : „Sie kann die Welt verändern“

Die 18-malige Grand-Slam-Siegerin Martina Navratilova ist davon überzeugt, dass Tennis-Nachwuchsstar Cori „Coco“ Gauff (16) „die Welt verbessern kann“. Das sagte die 63-Jährige in einem BBC-Interview. „Sie ist einer der Menschen, die die Welt verändern können, und es scheint, als wollte sie das auch“, so die gebürtige Tschechin.

Gauff hatte vor einem Monat an einem friedlichen Protest der Black-Lives-Matter-Bewegung teilgenommen, und dazu aufgerufen, wählen zu gehen und sich gegen Rassismus zu wehren.

Für Navratilova stand Sport „schon immer an der Spitze des sozialen Wandels. Und das kann jetzt wieder so sein.“ Gerade Sportler sollten ihre Reichweite nutzen, da sie sehen könnten, „wie sehr die Politik ihr Leben und ihre Freiheit beeinflussen können.“

Die 16 Jahre alte Amerikanerin Gauff scheint in den Augen Navratilovas jedenfalls ein gutes Vorbild zu sein: „Ich freue mich, wenn ich sehe, welche Reichweite sie bereits hat und welche sie zukünftig haben wird.“ Sie komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr hinaus: „Sie ist einfach so ausgeglichen. Auf und neben dem Court. Sie wurde mit wichtigen Qualitäten erzogen. Das zeigt sich darin, wie sie spielt, aber auch darin, dass sie jetzt auch politisch aktiv wird.“

Gauff gilt als eines der größten Nachwuchstalente im Tennis. 2019 spielte sie mit 15 Jahren erstmals in Wimbledon und schaffte es bis ins Achtelfinale. Auf dem Weg dahin hatte sie unter anderem Venus Williams (39) geschlagen. Gegen die Schwester von Serena Williams gewann sie außerdem in der Auftaktrunde der Australien Open im Januar diesen Jahres.

Zuschauer bei French Open zugelassen

Die French Open der Tennisprofis sollen trotz der schwierigen Lage in der Coronavirus-Krise mit Zuschauern gespielt werden. Etwa „50 bis 60 Prozent“ der normalen Publikums-Kapazität sei bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris vom 27. September bis 11. Oktober von der Politik erlaubt worden, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Demnach könnten unter Auflagen an den letzten Tagen der zweiwöchigen Veranstaltung etwa 10.000 Zuschauer auf der Anlage sein. Maximal vier Personen dürfen nebeneinandersitzen, dazwischen soll jeweils ein Sitz freibleiben.

Am 16. Juli soll der Kartenverkauf für die Öffentlichkeit beginnen. Je nach der Entwicklung der Coronavirus-Pandemie könne die Zahl der Zuschauer noch angepasst werden, heißt es allerdings auf der Turnier-Homepage.

Die French Open waren aufgrund der Coronavirus-Krise von Ende Mai in den Herbst verlegt worden, die Organisatoren hatten für ihre eigenmächtige Verschiebung mächtig Kritik eingesteckt. Nun soll das wichtigste Sandplatz-Turnier der Tennis-Saison als zweites Grand-Slam-Turnier nach der Coronavirus-Pause stattfinden.

Mehr zum Thema 1/

Noch pausiert die weltweite Tour bis Ende Juli. Nach fünfmonatiger Pause soll ab Anfang August wieder gespielt werden. Bei den Damen geht es am 3. August mit dem Sandplatz-Turnier in Palermo wieder los. Die Herren starten rund zwei Wochen später beim Hartplatz-Event in Washington. Ab dem 31. August sind die US Open in New York noch vor leeren Rängen geplant.