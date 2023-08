Eine Szene wie aus einem Drehbuch: Ein Ehepaar sitzt am Strand, hat ein paar Minuten zu zweit, weil seine beiden Kinder mit den Großeltern spielen. Die Frau blickt hinaus aufs Meer, wendet sich dann zu ihrem Mann und sagt, was sie fühlt:

Thomas Klemm Sportredakteur. Folgen Ich folge

„Ich treffe den Ball gut.“

„Ja“, sagt er, „ich habe es gesehen.“

„Soll ich zurückkommen?“, fragt sie, mehr rhetorisch als sonst wie.

„Ganz ehrlich, warum nicht?“, sagt er. „Wir leben nur einmal.“

Dieses Strandgespräch steht in keinem Drehbuch, das sich Lohnschreiber in einem Hollywood-Studio für einen Sportfilm ausgedacht haben, sondern in einem längeren biographischen Text, abgedruckt in der amerikanischen Ausgabe des Modemagazins „Vogue“. Als Verfasserin wird Caroline Wozniacki genannt, garniert ist der Beitrag mit Fotos der Dänin in todschicken Kleidern: Mal steht sie mit ihren beiden Kleinkindern auf dem Tennisplatz, mal abfahrbereit hinter dem Auto, in dessen Kofferraum Schläger und Sporttasche liegen. Die Bildsprache setzt fort, was schon in der Überschrift steht: „Grand-Slam-Champion Caroline Wozniacki kehrt zum Tennis zurück“.