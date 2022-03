Carlos Alcaraz aus Spanien : Der beeindruckende Nachfolger des Rafael Nadal

Kommt Carlos Alcaraz (links) genau so weit in seiner Karriere wie Nadal? Bild: USA TODAY Sports

Der Sturm war nicht zu überhören, nicht zu übersehen. Mehr als eine Stunde lang zerrte und rüttelte er an den Masten oberhalb der großen Videowand, während Rafael Nadal und Carlos Alcaraz Tennis spielten. Die Fahnen knatterten und knallten im Wind, der weiter unten im Stadion Hüte von Köpfen riss und Papierservietten vor sich her trieb. Er machte auch vor Nadals wie stets penibel ausgerichteten Wasserflaschen nicht halt und blies eine um.

Unter solchen Bedingungen Tennis zu spielen ist an sich schon keine Kleinigkeit, nicht zu reden davon, so zu spielen wie die beiden Spanier im Halbfinale der BNP Paribas Open in Indian Wells. Auf höchster Schwierigkeitsstufe gewann Nadal in mehr als drei Stunden 6:4, 3:6, 6:4, aber am Ende ging es mindestens genauso sehr um den 17 Jahre jüngeren Landsmann.

Bei der ersten Begegnung der beiden hatte Alcaraz im vergangenen Jahr in Madrid auf Sand in zwei Sätzen nur drei Spiele gemacht; diesmal gewann er mehr als nur einen Satz. „Beim ersten Mal hat er mich zerstört“, sagte er hinterher, „diesmal war ich viel näher dran, und das macht mich glücklich.“

Näher dran ist eine ziemlich harmlose Umschreibung für die Art, wie er den großen Landsmann herausforderte: eine Ankündigung in fetten Lettern vom ersten bis zum letzten Ball. Nadal, der am Sonntag (Ortszeit) überraschend das Finale gegen den Amerikaner Taylor Fritz mit 3:6, 6:7 (5:7) verlor und damit die erste Niederlage in diesem Jahr kassierte, hatte ein paar Tage vorher gesagt, vieles in dieser Geschichte erinnere ihn an seine eigene Teenagerzeit auf der Weltbühne des Tennis.

Als er 2005 in Miami zum ersten Mal im Finale eines Masters-1000-Turniers spielte, war er genauso alt, wie es Alcaraz jetzt ist, und in beiden Fällen waren sich die Auguren einig. Der wird große Titel gewinnen, prophezeiten sie vor 17 Jahren in Miami, und das Urteil über den jungen Nachfolger weicht davon keine fünf Zentimeter ab. Dieselbe Leidenschaft, dieselbe Arbeitsmoral, dieselbe Bodenhaftung.

Unterschiede sind in erster Linie äußerlich; Nadals Haare und Hosen waren deutlich länger seinerzeit, der eine ist Linkshänder, der andere Rechtshänder. Nach dem Halbfinale in Indian Wells rückt Alcaraz auf Platz 16 der Weltrangliste vor, und er ist der einzige Teenager unter den besten 80 des Männertennis. Als er vor ein paar Wochen beim Turnier in Rio de Janeiro den Titel gewann, war er der jüngste Sieger eines 500er-Turniers, bei den US Open im vergangenen Jahr war er der jüngste Viertelfinalteilnehmer in der Profi-Ära in New York und so weiter und so weiter.

Dabei geht es natürlich nicht um die Frage, früher als andere erfolgreich zu sein, sondern nach den ersten Erfolgen mit dem gleichen Tempo weiterzumachen. Nadal sagt: „Es sieht so aus, als sei er bescheiden genug, um hart zu arbeiten und um zu verstehen, dass es nur einen Weg gibt, um ein großer Champion zu werden – und das ist, ständig an Verbesserungen zu arbeiten. Ich habe kaum Zweifel, dass er ein Großer werden wird – er ist es eigentlich jetzt schon.“

Die Art, wie Alcaraz im Sturm von Indian Wells seine Position behauptete, wie er immer wieder Vorteile erzwang, wie er den Mut hatte, manchmal sogar Serve-and-Volley zu spielen, das war höchst eindrucksvoll und wirkte sehr erwachsen. Der 18-Jährige selbst sagt, er wisse jetzt, was man gegen Spieler mit Nadals Klasse machen müsse. „Ich hab inzwischen gegen viele Große gespielt, und ich hab das Gefühl, auf diesem Niveau dazuzugehören.“

Nadal sieht das genauso. Er sagt, der Junge habe alles, was man brauche, um ein Champion zu sein, und er freue sich jetzt schon darauf, was aus dessen Karriere werde. Carlos Alcaraz bewährte sich nicht nur im Sturm, nach dem Ende des Spiels hüllte sich der Himmel im Sonnenuntergang in so viele Farben, dass eine gute Portion Rosarot als Verheißung für ihn übrig blieb.