Tennis : Kerber mit neuem alten Trainer

Die frühere Wimbledonsiegerin Angelique Kerber arbeitet künftig wieder mit ihrem alten Erfolgstrainer Torben Beltz zusammen. Das gab das Management der 32-Jährigen am Montag bekannt. Kerber setzt damit eine Serie an Wechseln auf dieser Position fort. Erst im November hatte sie den ehemaligen Profi Dieter Kindlmann als Coach verpflichtet. Dessen Vorgänger waren der Belgier Wim Fissette (2018), Rainer Schüttler und Dirk Dier (beide 2019).

„Neuer Trainer ist ein alter Bekannter“, hieß es in der Pressemitteilung. Mit Beltz, den sie bereits aus Jugendzeiten kennt, hatte Kerber von 2004 bis 2013 und dann wieder von 2014 bis Ende 2017 trainiert. Dabei hatte sie 2016 auch ihr bisher erfolgreichstes Karriere-Jahr erlebt. Bei den Australian und den US Open gewann sie ihre ersten beiden Grand-Slam-Titel, stieg zudem erstmals zur Nummer eins der Weltrangliste auf und sicherte sich bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Silbermedaille.

Außerhalb des Courts spielte Beltz mit Kerber auch schon mal gerne Backgammon, überliefert sind außerdem die Wetten der beiden um Fallschirmsprünge und Achterbahnfahrten. Kerber und Beltz verstehen sich bestens, seit der ehemalige schleswig-holsteinische Verbandstrainer die damals 16-Jährige 2004 auf die Profitour begleitete. „Sie war ein Ausnahmetalent, ich war schon damals beeindruckt von ihrem Spiel“, sagte Beltz einst.

Der 43-Jährige war nach dem Ende der zweiten Zusammenarbeit 2017 mit Kerber zweieinhalb Jahre als Trainer der Kroatin Donna Vekic tätig, die er von Platz 54 in die Top 20 der Welt führte. Im Juli trennten sich Beltz und Vekic, als Grund wurden unterschiedliche Ansichten über den Wiedereinstieg in die Tour nach der Corona-Pause genannt.

Kerber hatte zuletzt im Interview mit der F.A.Z. unter anderem „Bedenken“ bezüglich einer Teilnahme an den US Open Ende August geäußert. Zu ihren Plänen für einen möglichen Wiedereinstieg auf der WTA-Tour machte die Kielerin in der Mitteilung am Montag zunächst keine Angaben.