Rastlose Angelique Kerber : „Starke Gegnerinnen sind eine zusätzliche Motivation“

Die Niederlage der deutschen Mannschaft in Kasachstan konnte Kerber nicht verhindern. Doch die Formkurve zeigte immerhin nach oben. Vor dem Sandplatz-Highlight in Stuttgart kommt das gerade rechtzeitig.

Etwas verschnaufen und in aller Ruhe den ernüchternden Start in die Sandplatzsaison verkraften? Von wegen. Für Angelique Kerber geht’s ohne Pause weiter. Ihre zwei Dreisatzniederlagen am Wochenende in Kasachstan beim Billie Jean King Cup, der früher Fed Cup hieß, musste die beste deutsche Tennisspielerin auf der Reise von Nur-Sultan zurück in die Heimat schleunigst abhaken.

In dieser Woche steht für die Kielerin in Stuttgart das Porsche-Tennis-Grand-Prix-Turnier auf dem Programm, für die weiblichen Profis einer der ersten Höhepunkte der Sandplatzsaison. Waren am Wochenende die beiden für Kasachstan spielenden Julia Putinzewa (Weltranglistenplatz 51) und Jelena Rybakina (Rang 19) schon zu stark für Kerber, so muss sie sich nun in der Stuttgarter Arena mit der Weltelite auseinandersetzen.

Sieben der aktuell zehn besten Tennisspielerinnen schlagen im Schwäbischen auf, angeführt von der polnischen Branchenführerin Iga Swiatek. Was gut für Turnierveranstalter und Zuschauer ist, erweist sich als eher schlecht für Angelique Kerber. Weil sie als Siebzehnte des WTA-Rankings nicht zu den in Stuttgart gesetzten Spielerinnen gehört, bekommt es die 34 Jahre alte Deutsche gleich zum Auftakt mit der Weltranglistensechsten Anett Kontaveit zu tun. Von den bisherigen fünf Aufeinandertreffen mit der Estin konnte Kerber nur eines gewinnen. „Starke Gegnerinnen sind für mich immer eine zusätzliche Motivation“, sagte Kerber, die das Turnier 2015 und 2016 gewann.

Immerhin hatte die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin beim Länderspiel in Kasachstan die Gelegenheit, sich wieder ein wenig mit dem ungeliebten Untergrund anzufreunden. Fortschritte waren erkennbar. Am Freitag gegen Putinzewa zeigte Kerber eine eher durchwachsene Leistung, tags darauf gegen Rybakina spielte sie phasenweise stark und hatte beim Stand von 5:3 im dritten Satz die Chance, das Match für sich zu entscheiden. Doch Rybakina, die im vergangenen Jahr das Viertelfinale von Roland Garros erreichte, entschied die letzten vier Spiele für sich.

„Ich kann mit nichts vorwerfen. Ich habe wirklich mein Herz auf dem Platz gelassen“, sagte Kerber nach dem Ende, das sie „unglaublich enttäuschend“ fand. Nach der 1:3-Niederlage in Nur-Sultan spielt die Damenauswahl des Deutschen Tennis-Bundes am 11./12. November gegen den Abstieg im Billie Jean King Cup.