Sorgen bei Tennisprofi : Der kuriose Hilferuf des Andy Murray

Mit einem Video wendet sich die einstige Nummer eins der Tenniswelt an die Öffentlichkeit: Es geht um seinen Ehering. Derweil erreicht ein Deutscher in Indian Wells die zweite Runde.

Der frühere Weltranglisten-Erste Andy Murray hat seinen Ehering wieder und kann wohl ohne größere Schwierigkeiten nach Hause kommen. Das wichtige Stück war ihm tags zuvor beim Tennisturnier in Indian Wells abhandengekommen.

Der Brite hatte seine Tennisschuhe zum Auslüften vor dem Hotel unter seinem Mietwagen stehen gelassen – mit dem Ehering in den Schnürsenkeln verknotet. Das macht der 34-Jährige so, weil er ihn beim Spielen nicht tragen kann. Beides war nun aber am Abend weg und Murray setzte via Instagram einen Hilferuf ab mit dem Hinweis: „Zu Hause ist man nicht gut auf mich zu sprechen.“

Viele Telefonate und ein Happy End

Murray berichtete am Donnerstag (Ortszeit) dann in einem weiteren Video von einigen Telefonaten mit dem Sicherheitsdienst und dem Hotel – und dem Happy End. Nur die Schuhe stinken nach Murrays Angaben noch immer furchtbar.

Im Schnelldurchgang hat derweil Tennisprofi Daniel Altmaier bei der ATP-Veranstaltung die zweite Runde erreicht. Der 23-Jährige aus Kempen bezwang am Donnerstag den zehn Jahre älteren Amerikaner Sam Querrey mit 6:2, 6:4. Nach knapp 63 Minuten war das einseitige Duell nach dem ersten Matchball Altmaiers beendet. In der Weltrangliste liegt Querrey 25 Positionen vor dem Deutschen. In Runde zwei wartet auf Altmaier der an Nummer 23 gesetzte Bulgare Grigor Dimitrow.

Für Philipp Kohlschreiber ist das Turnier nach dem Auftaktmatch dagegen schon beendet. Der 37 Jahre alte Augsburger unterlag dem Japaner Taro Daniel mit 2:6, 4:6. Nach 1:40 Stunden war die Niederlage des Routiniers besiegelt. Kohlschreiber liegt auf Platz 107 der ATP-Weltrangliste; vor zwei Jahren hatte er den Japaner Daniel in Monaco noch besiegt.

Das ATP-Hartplatzturnier in Indian Wells ist mit einem Preisgeld von 8,359 Millionen US-Dollar dotiert.

Nach einem Freilos in der ersten Runde trifft bei diesem Turnier Angelique Kerber nun auf die Tschechin Katerina Siniakova. Siniakova gewann am Donnerstag in der ersten Runde 6:1, 2:6, 6:2 gegen Kim Cljisters aus Belgien. Die Nummer 53 der Weltrangliste spielt jetzt am Wochenende in der zweiten Runde gegen Kerber.

Die zweite deutsche Starterin bei dem WTA-Turnier in Kalifornien, Andrea Petkovic, war am Mittwoch in der ersten Runde ausgeschieden. Cljisters, die ehemalige Nummer eins der Welt, verpasste auch im fünften Anlauf den ersten Sieg auf der WTA-Tour seit ihrem Comeback 2020.